Paramotores ganham o céu da Enseada das Gaivotas durante programação que une esporte, cultura e preservação ambientalFoto: Ilustração

Publicado 16/01/2026 12:22

Rio das Ostras - A Enseada das Gaivotas vira ponto de encontro de quem busca experiências diferentes neste fim de semana em Rio das Ostras. Entre o som dos ventos no céu e o aroma de saberes tradicionais na praça, a localidade recebe duas programações que dialogam com aventura, cultura popular e cuidado com o meio ambiente: o Fly Fest Paramotor e o Festival de Frutos do Mato.

A partir desta sexta-feira, dia 16, pilotos de várias cidades do Rio de Janeiro e de outros estados passam a ocupar o trecho da Praia da Enseada, na altura da Rua Dinah Silveira de Queiroz. O Fly Fest Paramotor marca o lançamento do projeto Asas da Enseada e promete encantar moradores e visitantes com voos, exposição de equipamentos e a proposta de transformar o espaço em área pública voltada ao aerodesporto. As apresentações aéreas devem ocorrer, principalmente, durante as manhãs, quando as condições climáticas são mais favoráveis.

Mais do que espetáculo no céu, o projeto traz um olhar atento à preservação ambiental. Desenvolvida pela Associação de Moradores e Amigos da Enseada das Gaivotas em parceria com a Associação de Voadores e Amigos de Rio das Ostras, a iniciativa apresenta o conceito de Voadores Guardiões, no qual pilotos colaboram de forma voluntária no monitoramento aéreo de áreas protegidas, como a APA da Lagoa de Iriry e a ARIE de Itapebussus.

No sábado, dia 17, a programação se completa com o início do Festival de Frutos do Mato, na Praça Zélia Gattai. Às 9h, um café agroecológico abre o evento, seguido de conversas sobre artesanato com materiais naturais e a importância do Geoparque Costões e Lagunas. Durante a tarde, oficinas de cerâmica e de colares de sementes convidam o público a colocar a mão na massa, enquanto a noite reserva apresentações culturais, com tributo a Dorival Caymmi e o projeto Canta, Canta Minha Gente, a partir das 18h.

O domingo, dia 18, encerra o festival com debates voltados à saúde e ao bem-estar. A partir das 8h, uma mesa discute o uso da cannabis e de outras plantas medicinais, seguida por oficinas de temperoterapia e pintura em seda. Para garantir diversão às crianças, brinquedos e pula-pula ficam disponíveis ao longo de todo o fim de semana.

Com propostas que unem lazer, conhecimento e consciência ambiental, a Enseada das Gaivotas se firma como espaço de convivência, troca e descoberta para públicos de todas as idades.