Paramotores sobrevoam a Praia da Enseada das Gaivotas e atraem moradores e visitantes durante o fim de semana de eventosFoto: Divulgação

Publicado 15/01/2026 14:41

Rio das Ostras - A Enseada das Gaivotas se transforma neste fim de semana em um ponto de encontro para quem valoriza natureza, cultura popular e experiências ao ar livre. Entre sexta-feira (16) e domingo (18), a localidade de Rio das Ostras recebe duas iniciativas que dialogam entre si: o Festival Frutos do Mato, na Praça Zélia Gattai, e o Fly Fest Paramotor, na faixa de areia da praia, reunindo moradores, turistas, artistas, produtores locais e pilotos de diferentes regiões.

O Festival Frutos do Mato começa no sábado, às 9h, com um café agroecológico que abre espaço para conversas sobre sustentabilidade e saberes tradicionais. Ao longo do dia, palestras abordam o uso de materiais naturais no artesanato e a importância do Geoparque Costões e Lagunas para a preservação ambiental. À tarde, oficinas práticas convidam o público a colocar a mão na massa, com atividades de cerâmica e confecção de colares de sementes. A programação cultural encerra o sábado com música e emoção, incluindo um tributo a Dorival Caymmi e o projeto Canta, Canta Minha Gente, a partir das 18h.

No domingo, o foco se volta para saúde e bem-estar. A partir das 8h, uma mesa de debates discute o uso da cannabis e de outras plantas medicinais, seguida por oficinas de Temperoterapia e Pintura em Seda. Durante todo o fim de semana, crianças contam com espaço dedicado ao lazer, com brinquedos e pula-pula disponíveis na praça.

Enquanto isso, o céu da Enseada das Gaivotas ganha novas cores com o Fly Fest Paramotor. O encontro reúne pilotos do estado do Rio de Janeiro e de outras regiões do país, com atividades concentradas na Praia da Enseada, na altura da Rua Dinah Silveira de Queiroz. Além das demonstrações aéreas, o público pode conferir de perto uma exposição de equipamentos de voo. Por questões de segurança, as apresentações devem ocorrer principalmente no período da manhã, quando as condições de vento são mais favoráveis.

O Fly Fest também marca o lançamento do projeto Asas da Enseada, desenvolvido pela Associação de Moradores e Amigos da Enseada das Gaivotas e pela Associação de Voadores e Amigos de Rio das Ostras. A proposta prevê a criação de uma área pública multifuncional voltada ao aerodesporto e introduz o conceito de Voadores Guardiões, com pilotos atuando de forma voluntária no monitoramento aéreo de áreas ambientais sensíveis, como a APA da Lagoa de Iriry e a ARIE Itapebussus.

Com atividades em terra e no ar, os eventos reforçam o potencial da Enseada das Gaivotas como espaço de convivência, consciência ambiental e turismo sustentável, oferecendo uma programação diversa e acessível para todas as idades.