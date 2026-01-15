Estrutura do Píer do Emissário de Costazul recebe últimos ajustes antes da entrega à população - Foto: Divulgação

Publicado 15/01/2026 14:41

Rio das Ostras - O Píer do Emissário de Costazul, um dos cenários mais fotografados e frequentados de Rio das Ostras, vive dias de expectativa. A estrutura avança para a fase final de obras e se prepara para ser devolvida à população totalmente revitalizada, resgatando o charme de um espaço que faz parte da memória afetiva de moradores e turistas.

Os serviços já concluíram toda a parte elétrica e a sinalização do píer, além das furações necessárias para a instalação dos novos guarda-corpos. Das 194 peças previstas para a proteção ao longo da estrutura, 124 já estão prontas e seguem para pintura. As demais têm conclusão prevista para os próximos dias, mantendo o cronograma da obra.

Outro ponto que entra na fase final é o novo acesso entre o calçadão da orla e o píer. A rampa foi redesenhada e recuada, garantindo mais fluidez na circulação de pedestres, conforto para quem passa pelo local e melhor integração com o calçadão.

Sem receber manutenção há cerca de seis anos, o píer passa por uma requalificação completa. O projeto inclui recuperação do piso, modernização da iluminação, repintura da estrutura e melhorias na mobilidade, reforçando a segurança e valorizando um dos principais patrimônios urbanos e turísticos da cidade.

A revitalização integra um conjunto de ações voltadas à recuperação de espaços públicos e ao fortalecimento da infraestrutura turística, devolvendo à orla de Costazul um de seus símbolos mais queridos.