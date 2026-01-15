Estrutura do Píer do Emissário de Costazul recebe últimos ajustes antes da entrega à populaçãoFoto: Divulgação
Píer de Costazul entra na reta final e promete novo visual para o verão em Rio das Ostras
Cartão-postal da cidade passa por ampla revitalização após anos sem manutenção e ganha mais segurança e conforto
Enseada das Gaivotas vira palco de cultura, natureza e céu colorido
Festival Frutos do Mato e Fly Fest Paramotor movimentam Rio das Ostras com oficinas, debates ambientais e voos sobre a orla
Estrada do Contorno entra no radar do Estado e avança como eixo de mobilidade em Rio das Ostras
Vistoria técnica reforça parceria para obras de infraestrutura e abre caminho para novos investimentos em bairros da cidade
GM de Rio das Ostras amplia presença nas ruas com novos equipamentos não letais
Recursos reforçam a segurança na alta temporada e priorizam atuação preventiva, proporcional e focada na preservação da vida
Da cirurgia ao reencontro com o mar, André Pássaro retorna mais forte às ondas gigantes
Natural de Rio das Ostras, atleta finaliza preparação antes de embarcar para o principal palco do big surf mundial
Prefeito de Iguaba Grande avança em articulações para implantação de rodoviária na cidade
Fabinho Costa recebeu, nesta quarta-feira (14), os presidentes do Detro, Raphael Salgado, e da Coderte, Fabiano Faraco, para discutir a pauta
