André Pássaro treina nas ondas da Costa Azul, em Rio das Ostras, durante preparação para a temporada no Havaí - Foto: Pedro Gomes

André Pássaro treina nas ondas da Costa Azul, em Rio das Ostras, durante preparação para a temporada no HavaíFoto: Pedro Gomes

Publicado 15/01/2026 09:24

Rio das Ostras - André Pássaro conhece como poucos o peso de encarar o mar quando ele cresce de verdade. Agora, depois de quase um ano longe das ondas por causa de uma grave lesão no tornozelo, o big rider volta a vestir a lycra com um sentimento diferente: mais maduro, mais forte e ainda mais conectado ao que o levou ao surfe de ondas gigantes.

Natural de Rio das Ostras, o atleta vive a fase final de preparação entre a Costa Azul e a Praia dos Corais, em Unamar, Cabo Frio. É ali, nas praias onde cresceu, que ele recupera ritmo, confiança e resistência antes de embarcar, no dia 28 de janeiro, rumo ao Havaí, principal palco do circuito mundial de ondas gigantes.

A lesão aconteceu no início de 2025, justamente quando André se preparava para mais uma temporada internacional. A cirurgia foi delicada, o processo de recuperação longo e silencioso. Primeiro, meses sem apoiar o pé no chão. Depois, fisioterapia intensa, fortalecimento muscular e, aos poucos, o retorno à água. O trabalho físico contou com um apoio especial: a própria esposa, que é preparadora física e acompanhou cada etapa da reabilitação.

No Havaí, o big rider terá pela frente até 45 dias de busca pelas maiores ondas do planeta. O roteiro inclui Pipeline, Sunset e Waimea Bay, na ilha de Oahu, além da possibilidade de encarar Jaws, em Maui, um dos picos mais temidos do surfe mundial. Antes, ele faz uma parada técnica de dois dias em San Diego, na Califórnia.

A ansiedade é grande, mas vem acompanhada de gratidão. André reconhece que a lesão mudou sua relação com o esporte e reforçou o amor pelo surfe. O retorno acontece com cautela, foco na preparação fora d’água e respeito aos limites do corpo, sem perder a essência de quem sempre desafiou o impossível.

Com passagens por Nazaré, em Portugal, onde surfou ondas acima de 20 metros, pela Pororoca do Maranhão, Fernando de Noronha e Puerto Escondido, no México, André Pássaro segue como um dos principais nomes do big surf brasileiro. De Rio das Ostras para o mundo, ele prova que, no surfe e na vida, cair faz parte, mas voltar é o que define um verdadeiro atleta.