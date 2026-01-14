Banda local poderá se apresentar no palco principal do Jazz & Blues Festival, em Costazul - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 14/01/2026 12:24

Rio das Ostras - A música produzida em Rio das Ostras ganhou uma chance concreta de ocupar o centro das atenções em um dos eventos mais respeitados do país. Estão abertas, até as 18h do dia 19 de janeiro, as inscrições gratuitas para o Concurso de Bandas do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival 2026, iniciativa que vai selecionar um grupo local para tocar no palco principal, em Costazul, durante a 22ª edição do evento.

A proposta amplia o espaço para artistas da cidade e aposta em um processo aberto, moderno e acessível. Para participar, a banda precisa ter ao menos um integrante residente em Rio das Ostras, com comprovante recente, além de preencher corretamente a ficha de inscrição e enviar um vídeo simples, mas com boa qualidade de áudio, que permita avaliar a performance e o repertório, sempre com referências ao jazz e ao blues. O regulamento completo e o formulário estão disponíveis no link da bio do perfil oficial @rostrasjazzblues.

Segundo a organização, o concurso nasce com espírito democrático. A seleção acontece em duas etapas. Primeiro, uma curadoria técnica faz a análise artística e escolhe cinco finalistas, que serão divulgados no dia 21 de janeiro. Em seguida, o público assume o protagonismo com votação popular online, aberta até o dia 28. Cada CPF terá direito a um único voto.

O resultado final será anunciado no dia 30 de janeiro de 2026. A banda vencedora garante vaga na programação oficial do Festival, apresentação no palco principal e cachê definido junto à produção, além da visibilidade de um evento com projeção internacional.

Mais do que um concurso, a iniciativa reforça o vínculo do Festival com a cena cultural local e transforma o sonho de muitos músicos em uma oportunidade real de reconhecimento.