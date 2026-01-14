Trecho da orla entre o Centro e o Bosque passa a se chamar Orla Dorival Caymmi, em Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy
Orla de Rio das Ostras ganha nome de Dorival Caymmi e reforça ligação da cidade com o mar
Trecho entre as praias do Centro e do Bosque passa a homenagear o artista que escolheu o município para viver
Drenagem limpa, cidade protegida: SAAE intensifica ações contra alagamentos em Rio das Ostras
Vistorias em Nova Cidade reforçam combate ao esgoto irregular e preservação do meio ambiente urbano
Fiscalização aperta o cerco e barra ônibus de turismo irregular em Rio das Ostras
Ação no fim de semana reforça regras de circulação e protege moradores e visitantes na alta temporada
Arte que nasce do fazer coletivo ganha espaço e voz em Rio das Ostras
Exposição Cultura Viva reúne criações autorais e transforma a Casa de Cultura em palco de encontros, memórias e experimentação
Rio das Ostras afina operação para receber o Sesc Verão em Costazul
Planejamento integra serviços, organiza trânsito e aposta em estrutura descentralizada para garantir lazer com ordem e segurança
MP aperta o cerco e muda regras do lixo em Rio das Ostras
Grandes geradores passam a arcar com coleta e destinação dos próprios resíduos, aliviando os cofres públicos e reforçando a responsabilidade ambiental
