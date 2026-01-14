Trecho da orla entre o Centro e o Bosque passa a se chamar Orla Dorival Caymmi, em Rio das Ostras - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 14/01/2026 12:24

Rio das Ostras - A paisagem que une o Centro ao Bosque, em Rio das Ostras, agora carrega mais do que sol, areia e memória afetiva. O trecho da orla entre as duas praias recebeu oficialmente o nome de Orla Dorival Caymmi, em homenagem ao compositor baiano que fez da cidade seu refúgio a partir da década de 1990 e eternizou o mar como tema central de sua obra.

A mudança foi oficializada com a aprovação de um projeto de lei na Câmara Municipal e a sanção do Executivo no fim do ano passado. Desde o final de novembro, a nova denominação está em vigor e passa a integrar o roteiro simbólico e turístico do município, sem alterar os nomes de ruas e avenidas já existentes ao longo da orla.

Autor da proposta, o vereador Rodrigo da Aposentadoria destacou o valor cultural e afetivo do local escolhido. A área é uma das mais movimentadas da cidade, ponto de encontro de moradores e visitantes, e traduz a relação cotidiana de Rio das Ostras com o mar, elemento que marcou profundamente a trajetória artística de Caymmi.

Além da troca de nomenclatura, a lei abre espaço para a instalação de placas identificativas e totens com QR Code. A ideia é permitir que quem passa pelo local tenha acesso a trechos de músicas do compositor, criando uma experiência cultural ao ar livre e fortalecendo o vínculo entre arte, memória e paisagem.

Dorival Caymmi, conhecido por canções que celebram pescadores, praias e a vida à beira-mar, encontrou em Rio das Ostras o cenário ideal para viver seus últimos anos. Agora, a cidade devolve a homenagem, eternizando seu nome em um dos cartões-postais mais simbólicos do município.