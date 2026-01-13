Obras criadas em oficinas artísticas ocupam as salas da Casa de Cultura Bento Costa Júnior - Foto: Divulgação

Obras criadas em oficinas artísticas ocupam as salas da Casa de Cultura Bento Costa JúniorFoto: Divulgação

Publicado 13/01/2026 13:23

Rio das Ostras - A criação compartilhada saiu das mesas, das mãos e das ideias para ocupar as paredes da cidade. Obras produzidas nas oficinas de Joalheria Contemporânea, Papel Machê, Móbiles e Figurino para Audiovisual tomam conta das salas da Casa de Cultura Bento Costa Júnior, em Rio das Ostras, e convidam o público a enxergar a arte como processo, troca e pertencimento.

A mostra Cultura Viva apresenta peças desenvolvidas no Atelier Mônica La, resultado direto de vivências coletivas que uniram técnica, sensibilidade e liberdade criativa. Mais do que objetos artísticos, cada trabalho exposto carrega histórias, aprendizados e o diálogo construído entre participantes ao longo das oficinas.

O percurso criativo valoriza diferentes linguagens e reforça a ideia de que a arte também é caminho de inclusão, expressão individual e fortalecimento da identidade cultural local. O Atelier Mônica La, contemplado pelo edital de Pontos de Cultura, atua como espaço aberto de formação e democratização do fazer artístico, ampliando o acesso e estimulando novas possibilidades de criação.

Aberta ao público até 5 de fevereiro, a exposição transforma a Casa de Cultura em um ambiente vivo, onde o visitante não apenas observa, mas se reconhece nos processos e nas narrativas que atravessam cada obra.