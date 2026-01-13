Costazul recebe estrutura especial para unir esporte, música e lazer durante o Sesc Verão. - Foto: Divulgação

Costazul recebe estrutura especial para unir esporte, música e lazer durante o Sesc Verão.Foto: Divulgação

Rio das Ostras - Rio das Ostras entrou na reta final de preparação para um dos eventos mais aguardados do verão. O planejamento operacional do Sesc Verão foi concluído após uma reunião técnica que reuniu diferentes áreas da administração municipal e representantes do comércio, com foco em organização, segurança e conforto para moradores e visitantes. A programação acontece entre 16 de janeiro e 8 de fevereiro, em Costazul, período que promete movimentar a cidade.

O alinhamento definiu ações integradas de limpeza urbana, ordenamento do trânsito, fiscalização do comércio formal e ambulantes, além do apoio à segurança pública. A proposta é clara: receber o grande fluxo de pessoas sem comprometer a rotina da cidade. Para isso, ficou definido, inicialmente, o fechamento de meia pista da Avenida Roberto Silveira, garantindo fluidez e segurança viária na região do evento.

A estrutura de saúde dentro da área do Sesc Verão ficará sob responsabilidade do Sesc, com dois postos médicos e uma ambulância posicionada na orla, próxima às arenas. A segurança interna também será realizada pela organização do evento, enquanto a Guarda Civil Municipal atuará no entorno, orientando o trânsito e reforçando a ordem pública.

O desenho do evento deste ano prioriza a mobilidade e a descentralização. A Praia de Costazul será palco das arenas esportivas, com atividades recreativas e a presença de atletas campeões mundiais. Já a Área de Eventos de Costazul, no antigo Camping, concentrará os grandes shows musicais, reunindo artistas nacionais e talentos locais.

Além dos espetáculos, o Sesc Verão leva à orla ações de promoção da saúde, esporte e preservação ambiental, transformando Costazul em um espaço de convivência, lazer e cidadania ao longo de quase um mês de programação intensa.