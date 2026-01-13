Gestão de resíduos passa por mudanças com novas regras que responsabilizam grandes geradores em Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy
MP aperta o cerco e muda regras do lixo em Rio das Ostras
Grandes geradores passam a arcar com coleta e destinação dos próprios resíduos, aliviando os cofres públicos e reforçando a responsabilidade ambiental
Prefeito de Búzios anuncia transição energética e prepara novidades pós-Carnaval
Alexandre Martins antecipa adoção de carros elétricos, energia solar e novos eventos no calendário da cidade
Prefeito de São Pedro da Aldeia autoriza instalação da BYD e fortalece polo automotivo
Nova unidade no bairro Balneário deve gerar mais de 30 empregos diretos e impulsionar a economia local
Flagrante na orla termina com dois presos por tráfico em Rio das Ostras
Ação de inteligência da PM desmonta esquema de venda de drogas em área movimentada de Costazul
Rio das Ostras começa a semana com 512 vagas abertas no Banco de Empregos
Oportunidades atendem diferentes perfis e inscrições gratuitas são feitas presencialmente no Centro de Cidadania
Olho atento da PM leva à recuperação de moto furtada em Rio das Ostras
Veículo foi encontrado depenado dentro de oficina no Village e tinha registro de furto em Casimiro de Abreu
