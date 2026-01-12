Motocicleta furtada foi encontrada depenada dentro de uma oficina no bairro Village - Foto: Divulgação

Publicado 12/01/2026

Rio das Ostras - A atenção ao detalhe fez a diferença em mais uma ação policial em Rio das Ostras. Durante patrulhamento de rotina na tarde de domingo, dia 11, policiais militares do 32º BPM recuperaram uma motocicleta com registro de furto no bairro Village, reforçando a importância da fiscalização constante nas ruas da cidade.

O veículo chamou a atenção da guarnição ao ser visto parcialmente depenado no interior de uma oficina mecânica, situação considerada fora do padrão. A suspeita levou os policiais a realizarem a verificação do chassi, confirmando que a motocicleta havia sido furtada no dia 10 de dezembro de 2025, no município de Casimiro de Abreu.

Questionado, o proprietário da oficina informou que a moto havia sido deixada no local para reparos. O homem que se apresentou como responsável pelo veículo foi localizado e conduzido à 128ª Delegacia de Polícia. Ele alegou ser o dono da motocicleta, mas não apresentou documentação que comprovasse a posse e informou que, mesmo após registrar o furto, não comunicou à polícia quando localizou o bem.

Após ouvir as partes, a autoridade policial decidiu pela liberação do envolvido. A motocicleta permaneceu apreendida e ficou à disposição para perícia, etapa fundamental para a conclusão do caso.

A Polícia Militar reforça que ações preventivas seguem sendo intensificadas para coibir crimes patrimoniais e aumentar a sensação de segurança da população.