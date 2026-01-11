Contribuintes de Rio das Ostras já podem emitir as guias do IPTU e aproveitar os descontos do início do ano - Foto: Douglas Smmithy

Contribuintes de Rio das Ostras já podem emitir as guias do IPTU e aproveitar os descontos do início do anoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 11/01/2026 13:07

Rio das Ostras - O calendário fiscal de Rio das Ostras começa com um convite direto ao contribuinte que quer economizar. Quem optar por quitar o IPTU em cota única até o dia 30 de janeiro garante desconto de 10 por cento, uma oportunidade para aliviar o orçamento e começar o ano com as contas em dia. As guias já estão disponíveis para emissão no portal eletrônico do Município.

O benefício do abatimento também vale para a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública de Imóveis Não Edificados e para a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo. Já quem não conseguir pagar em janeiro ainda pode obter desconto de 8 por cento, desde que quite os tributos à vista até o dia 27 de fevereiro.

Para os contribuintes que preferirem parcelar, o IPTU, a CIP e a Taxa de Lixo podem ser divididos em até nove parcelas mensais, com vencimentos entre fevereiro e outubro. Nesse formato, não há aplicação de desconto, mas a alternativa permite melhor planejamento financeiro ao longo do ano.

O calendário de 2026 também define os prazos de outros tributos municipais. Taxas como Uso do Distrito Industrial, Ocupação do Solo Público, Fiscalização de Localização e o ISSQN de trabalho pessoal têm vencimento em cota única no dia 30 de janeiro, sem desconto. Algumas dessas cobranças podem ser parceladas ao longo do ano, conforme o tipo de atividade.

A orientação é que os contribuintes fiquem atentos às datas e escolham a forma de pagamento mais adequada à sua realidade, evitando juros e transtornos futuros.