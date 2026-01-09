Reunião no Centro de Qualificação Profissional alinhou parceria com empresas do setor offshore. - Foto: Divulgação

Publicado 09/01/2026 17:19

Rio das Ostras - Rio das Ostras decidiu atacar um dos maiores gargalos do setor offshore com planejamento e foco no futuro. A cidade avançou na construção de um projeto piloto de qualificação profissional voltado às áreas de petróleo, gás e energias sustentáveis, reunindo poder público e iniciativa privada no Centro Municipal de Qualificação Profissional. A proposta nasce em um momento em que o mercado enfrenta escassez de mão de obra especializada e amplia as chances de emprego para quem mora no município.

O encontro marcou a segunda rodada de alinhamento da iniciativa e contou com a participação de representantes da empresa Oceânica, instalada na Zona Especial de Negócios, além de técnicos das áreas de Desenvolvimento Econômico e Gestão Pública. A empresa, que já atua em projetos sociais na cidade, passa a integrar uma estratégia voltada diretamente à geração de renda e à formação profissional.

O primeiro curso previsto mira uma das funções mais requisitadas do setor: piloto de ROV, equipamento operado remotamente e essencial em inspeções e manutenções submarinas em plataformas de petróleo e gás. Trata-se de uma atividade técnica, bem remunerada e com forte demanda, mas ainda com poucos profissionais qualificados disponíveis no mercado.

Durante a reunião, ficou definido que a seleção dos participantes ocorrerá por Chamada Pública, garantindo transparência e igualdade de oportunidades. A prioridade será para moradores de Rio das Ostras, com formação técnica em Mecânica, Elétrica, Eletrotécnica ou Automação e registro ativo no Conselho Federal dos Técnicos Industriais. A ideia é valorizar quem já vive na cidade e criar um caminho real entre capacitação e emprego.

Outro ponto acertado foi a ampliação do projeto com a entrada de novas empresas parceiras. Uma nova reunião, marcada para 12 de janeiro, deve formalizar um grupo multidisciplinar responsável por acompanhar todas as etapas, da seleção à formação prática. A parte teórica será realizada no Centro de Qualificação, enquanto os módulos práticos acontecerão dentro das empresas, aproximando o aluno da rotina real do setor offshore.

A iniciativa sinaliza uma mudança de chave no desenvolvimento econômico local: formar profissionais sob medida para o mercado, reduzir a dependência de mão de obra de fora e abrir portas para que jovens e trabalhadores da cidade ocupem vagas estratégicas em um dos setores mais fortes da região.