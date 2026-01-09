Centro de Formação Artística amplia oportunidades para novos talentos em Rio das Ostras. - Foto: Divulgação

Publicado 09/01/2026 17:19

Rio das Ostras - Rio das Ostras começa o ano apostando na arte como instrumento de formação, inclusão e futuro. A cidade vai publicar ainda em janeiro o edital do novo processo seletivo para o Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, ligado à Fundação Rio das Ostras de Cultura. A iniciativa movimenta estudantes, famílias e amantes da cultura, que já precisam se preparar para uma exigência fundamental: todos os candidatos deverão ter CPF, inclusive crianças e adolescentes.

O processo de inscrição será totalmente online e contará com um sistema próprio, desenvolvido por profissionais de Tecnologia da Informação da Secretaria de Educação. Cada CPF dará direito a apenas uma inscrição, regra criada para garantir organização, transparência e igualdade de acesso às vagas oferecidas nos cursos básicos e técnicos das três áreas artísticas.

Para quem ainda não possui o documento, especialmente menores de idade, a emissão do CPF é gratuita e pode ser feita diretamente pelo site da Receita Federal. Na maioria dos casos, o número é gerado imediatamente após o preenchimento dos dados da certidão de nascimento ou do RG. Somente em situações de divergência será necessário enviar documentos para validação.

As oportunidades contemplam diferentes perfis. Os cursos técnicos de Música e Dança, além do Preparatório de Teatro, exigem que o candidato tenha 16 anos completos até 31 de março de 2026 e esteja cursando ou tenha concluído o Ensino Médio. Já os cursos básicos de Música e Teatro terão vagas preenchidas por sorteio, enquanto Dança, Preparatório de Teatro e Técnico de Música contarão com prova prática ou teórica no processo seletivo.

A proposta reforça o papel do Centro de Formação Artística como espaço de descoberta de talentos, disciplina e expressão. Mais do que aulas, o edital representa a chance de transformar vocação em aprendizado e abrir portas para quem sonha em seguir carreira artística ou simplesmente viver a arte de forma mais presente.