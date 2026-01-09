Centro de Formação Artística amplia oportunidades para novos talentos em Rio das Ostras.Foto: Divulgação
Arte abre caminhos em Rio das Ostras com novo edital para música, dança e teatro
Seleção do Centro de Formação Artística será lançada ainda em janeiro e exige CPF para todos os candidatos
Rio das Ostras aposta na qualificação offshore para gerar empregos e reter talentos locais
Projeto piloto aproxima empresas do setor de petróleo e gás e prepara moradores para funções disputadas no mercado
Vacina segue como principal aliada contra a Covid e reforça proteção da população em Rio das Ostras
Com o vírus ainda em circulação, imunização continua disponível nas unidades de saúde e mira públicos prioritários
Sesc Verão 2026 transforma Costazul no principal palco do verão em Rio das Ostras
Evento une música nacional, talentos locais, esportes e ações sociais para moradores e turistas entre janeiro e fevereiro
Fabinho Costa inaugura espaço de lazer e reforça investimentos em Iguaba Grande
Área de 5 mil m², na Vila Nova, reúne esporte, lazer e paisagismo e passa a atender moradores de todas as idades
Alexandre Martins entrega 'Centro Ângela Barroso' e avança no atendimento PCD em Búzios
Entrega contou com presença da primeira-dama Daniele Guimarães e encontro com pais e mães atípicos
