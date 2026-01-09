Costazul será o principal ponto de encontro do público durante o Sesc Verão 2026, com shows, esportes e lazer gratuito - Foto: Douglas Smmithy

Costazul será o principal ponto de encontro do público durante o Sesc Verão 2026, com shows, esportes e lazer gratuitoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 09/01/2026 17:08

Rio das Ostras - O verão de Rio das Ostras ganha ainda mais força em 2026 com a confirmação de uma das maiores edições do Sesc Verão já realizadas no município. Entre os dias 16 de janeiro e 8 de fevereiro, Costazul será o centro das atenções, reunindo grandes nomes da música brasileira, atividades esportivas, lazer gratuito e ações voltadas ao bem-estar da população e dos visitantes que escolhem a cidade como destino na alta temporada.



A programação foi apresentada em coletiva nesta sexta-feira (9) e marca uma mudança estratégica na ocupação dos espaços urbanos durante o período de maior movimento turístico. A Área de Eventos do Antigo Camping de Costazul foi definida como palco principal dos shows e da Arena Esportiva, priorizando mais fluidez no trânsito, segurança para o público e melhor distribuição dos visitantes pela cidade.



Costazul será o principal ponto de encontro do público durante o Sesc Verão 2026, com shows, esportes e lazer gratuito Foto: Douglas Smmithy O verão de Rio das Ostras ganha ainda mais força em 2026 com a confirmação de uma das maiores edições do Sesc Verão já realizadas no município. Entre os dias 16 de janeiro e 8 de fevereiro, Costazul será o centro das atenções, reunindo grandes nomes da música brasileira, atividades esportivas, lazer gratuito e ações voltadas ao bem-estar da população e dos visitantes que escolhem a cidade como destino na alta temporada.A programação foi apresentada em coletiva nesta sexta-feira (9) e marca uma mudança estratégica na ocupação dos espaços urbanos durante o período de maior movimento turístico. A Área de Eventos do Antigo Camping de Costazul foi definida como palco principal dos shows e da Arena Esportiva, priorizando mais fluidez no trânsito, segurança para o público e melhor distribuição dos visitantes pela cidade.





Mais do que shows, o Sesc Verão 2026 se apresenta como um grande encontro de experiências. As areias de Costazul vão receber uma arena esportiva com clínicas, torneios e apresentações de atletas campeões mundiais, além de atividades recreativas para crianças, jovens e adultos. A programação inclui ainda ações de promoção da saúde, cidadania e educação ambiental, aproximando o público de temas essenciais de forma leve e acessível.



A cultura local também ocupa espaço de destaque. Artistas da cidade e da região terão visibilidade em uma programação paralela que valoriza a produção artística regional e cria oportunidades de circulação para músicos e projetos autorais. Estão confirmados Lu Nunes canta Marília Mendonça, Novos Talentos, Marah, Projeto POP com Jerssica Faustino, Projeto Gafieira da Elza com Claudia Falcão, Rafael Spitz, Projeto Modo Noturno com Darling Mendonça, Jac Esteves e Banda Ternura, Os Credenciados com Don Sepulveda, Mr Brazuca, Lu Oliveira e Florroseiras, entre outros.



Com entrada gratuita, o evento deve impulsionar o comércio, fortalecer o setor de serviços e movimentar hotéis, bares e restaurantes ao longo de quase um mês de atividades. A expectativa é repetir e ampliar o sucesso das edições anteriores, consolidando Rio das Ostras como referência em eventos de verão no estado do Rio de Janeiro.



Ao unir entretenimento, esporte, cultura e responsabilidade social, o Sesc Verão 2026 reafirma o papel do evento como um dos principais motores do calendário turístico da cidade, transformando Costazul em um espaço de convivência, diversidade e celebração da estação mais vibrante do ano.





Costazul será o principal ponto de encontro do público durante o Sesc Verão 2026, com shows, esportes e lazer gratuito Foto: Douglas Smmithy



Entre as atrações nacionais já confirmadas estão Buchecha, abrindo a programação no dia 16 de janeiro, Tchakabun no dia 18, Sidney Magal no dia 24 e Marvvila no dia 25. Outros artistas de projeção nacional ainda serão anunciados, reforçando a proposta de um calendário diverso, capaz de agradar diferentes gerações e estilos musicais.Mais do que shows, o Sesc Verão 2026 se apresenta como um grande encontro de experiências. As areias de Costazul vão receber uma arena esportiva com clínicas, torneios e apresentações de atletas campeões mundiais, além de atividades recreativas para crianças, jovens e adultos. A programação inclui ainda ações de promoção da saúde, cidadania e educação ambiental, aproximando o público de temas essenciais de forma leve e acessível.A cultura local também ocupa espaço de destaque. Artistas da cidade e da região terão visibilidade em uma programação paralela que valoriza a produção artística regional e cria oportunidades de circulação para músicos e projetos autorais. Estão confirmados Lu Nunes canta Marília Mendonça, Novos Talentos, Marah, Projeto POP com Jerssica Faustino, Projeto Gafieira da Elza com Claudia Falcão, Rafael Spitz, Projeto Modo Noturno com Darling Mendonça, Jac Esteves e Banda Ternura, Os Credenciados com Don Sepulveda, Mr Brazuca, Lu Oliveira e Florroseiras, entre outros.Com entrada gratuita, o evento deve impulsionar o comércio, fortalecer o setor de serviços e movimentar hotéis, bares e restaurantes ao longo de quase um mês de atividades. A expectativa é repetir e ampliar o sucesso das edições anteriores, consolidando Rio das Ostras como referência em eventos de verão no estado do Rio de Janeiro.Ao unir entretenimento, esporte, cultura e responsabilidade social, o Sesc Verão 2026 reafirma o papel do evento como um dos principais motores do calendário turístico da cidade, transformando Costazul em um espaço de convivência, diversidade e celebração da estação mais vibrante do ano.