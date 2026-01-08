Prefeitos da Região dos Lagos se reúnem em Cabo Frio e cobram melhorias nos serviços essenciais - Foto: Divulgação

08/01/2026

Rio das Ostras - Os prefeitos da Região dos Lagos abriram 2026 com um recado direto às concessionárias de serviços essenciais. Reunidos na primeira sessão ordinária do ano do Conderlagos, em Cabo Frio, os gestores adotaram um posicionamento unificado contra a sequência de falhas no fornecimento de energia elétrica e no abastecimento de água, problemas que se agravaram justamente no período de maior movimento turístico da região.

O encontro reuniu representantes de Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema. À mesa, o clima foi de cobrança e de preocupação com os impactos sentidos por moradores, comerciantes e visitantes durante as festas de fim de ano.

As críticas se concentraram na atuação da concessionária de energia elétrica, alvo de queixas recorrentes por quedas constantes e interrupções prolongadas. Segundo os prefeitos, os transtornos afetaram residências, hotéis, restaurantes, unidades de saúde e serviços públicos, provocando prejuízos econômicos e insegurança à população.

Presidente do Conderlagos e prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Balthazar afirmou que o consórcio decidiu avançar além das reclamações formais. Ele destacou que os municípios investiram em estrutura, eventos e planejamento para receber turistas, mas não encontraram respaldo na prestação do serviço.

“Não houve previsibilidade nem investimento compatível com a realidade da nossa região. O prejuízo foi coletivo e não vamos aceitar isso passivamente. Vamos adotar medidas jurídicas e ações coletivas para garantir a reparação aos consumidores”, afirmou.

Como encaminhamento imediato, os prefeitos assinaram um ofício conjunto direcionado à Enel, cobrando providências urgentes e explicações técnicas. O documento também será enviado à Aneel, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério Público e ao Governo do Estado.

O diretor executivo do Conderlagos, Vantoil Martins, reforçou o tom institucional da decisão. Para ele, a mobilização conjunta traduz o sentimento da população diante da má qualidade do serviço. “Esse documento expressa o repúdio dos municípios a um problema que se repete e compromete a vida das pessoas”, pontuou.

Além da energia elétrica, o abastecimento de água entrou na pauta. Prefeitos relataram falhas no fornecimento em cidades como Araruama e Saquarema, com registros de interrupções em plena alta temporada. A cobrança agora é por mais planejamento, investimento e capacidade operacional das concessionárias.

A prefeita de Araruama, Daniela Soares, destacou que a região não pode mais conviver com improviso. “Somos um destino turístico consolidado e precisamos de serviços à altura dessa realidade. A população não pode pagar essa conta”, disse.

Já a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, lembrou que os problemas se interligam e acabam ampliando os transtornos. “Quando falta energia, falta água. E, no fim, quem sofre é o morador. Por isso essa cobrança precisa ser coletiva”, afirmou.

A reunião marcou o início do ano com um discurso mais firme do Conderlagos, que sinaliza disposição para ações administrativas e judiciais em defesa da população da Região dos Lagos.