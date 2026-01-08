Estrutura em madeira ecológica marca a inauguração do novo posto de guarda-vidas na Boca da Barra - Foto: Divulgação

Publicado 08/01/2026 12:13

Rio das Ostras - A rotina de quem frequenta a Praia da Boca da Barra, em Rio das Ostras, passa a contar com um reforço permanente de segurança. O novo posto de guarda-vidas inaugurado no local começa a operar diariamente, das 7h às 19h, exatamente na área onde o rio encontra o mar, trecho considerado um dos mais sensíveis e movimentados da orla. A presença fixa da equipe tem como objetivo reduzir riscos, agilizar atendimentos e oferecer mais tranquilidade para famílias, esportistas e visitantes.

Construída totalmente em madeira ecológica, a estrutura alia sustentabilidade e funcionalidade. O posto é resultado de uma parceria entre o município e o Governo do Estado, com atuação direta do Corpo de Bombeiros, responsável pelo efetivo, equipamentos e estratégias de salvamento. A escolha do ponto leva em consideração o histórico de ocorrências e as características naturais da região, que exigem atenção redobrada, principalmente em períodos de maior fluxo.

A inauguração reuniu autoridades municipais e estaduais e simbolizou a integração entre diferentes esferas do poder público em favor da proteção à vida. Durante a solenidade, representantes destacaram que investir em prevenção é essencial para garantir lazer seguro e fortalecer a imagem da cidade como destino acolhedor e preparado.

Além de ampliar a vigilância, o novo posto melhora o tempo de resposta em situações de emergência e reforça a orientação aos banhistas, papel fundamental dos guarda-vidas no dia a dia da praia. A iniciativa se soma a outras ações voltadas à segurança da orla e ao ordenamento dos espaços públicos.

Com a nova unidade em funcionamento, Rio das Ostras avança no cuidado com quem vive na cidade e com quem a escolhe para descansar, passear e aproveitar o litoral com mais confiança.