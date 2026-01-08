Furgão recuperado pela PM estava estacionado em via do bairro Extensão Serra MarFoto: Divulgação
Furgão roubado é localizado vazio de suspeitos em bairro de Rio das Ostras
Veículo chamou atenção de policiais durante patrulhamento e foi levado para a delegacia com mercadorias intactas
Prefeitos da Região dos Lagos fecham fileiras e cobram resposta dura contra falhas de energia e água
Reunião do Conderlagos reúne oito municípios e aponta ações jurídicas após prejuízos na alta temporada
Novo posto de guarda-vidas amplia proteção em ponto estratégico da orla de Rio das Ostras
Unidade instalada na Boca da Barra reforça prevenção, integra esforços com o Estado e garante mais tranquilidade a moradores e turistas
Fabinho Costa lança Calendário de Eventos 2026 para fortalecer turismo e economia de Iguaba Grande
Com mais de 40 atrações ao longo do ano, iniciativa busca movimentar a cidade em todas as temporadas
Fábio do Pastel recebe Pedro Paulo e garante R$ 1 milhão em emenda para São Pedro da Aldeia
Reunião com presença do vereador Pedro Abreu reforça articulação política em Brasília
Alexandre Martins obtém decisão judicial que obriga Enel a resolver falhas de energia em Búzios
Justiça mantém multa de R$ 300 mil e Prefeitura intensifica cobrança e atendimento aos moradores prejudicados
