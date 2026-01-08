Furgão recuperado pela PM estava estacionado em via do bairro Extensão Serra Mar - Foto: Divulgação

Furgão recuperado pela PM estava estacionado em via do bairro Extensão Serra MarFoto: Divulgação

Publicado 08/01/2026 12:13

Rio das Ostras - O olhar atento de policiais militares mudou o rumo de uma ocorrência que parecia comum nas ruas de Rio das Ostras. Durante patrulhamento, um furgão estacionado de forma suspeita no bairro Extensão Serra Mar acabou revelando uma história de roubo recente e levou à recuperação de um veículo carregado de mercadorias.

O automóvel, um Peugeot Boxer branco, foi visto por equipes do 32º Batalhão da Polícia Militar enquanto seguiam de Barra de São João em direção ao município. A posição do furgão, parado em uma via pouco movimentada e sem qualquer movimentação ao redor, despertou desconfiança imediata.

Após a verificação, os agentes confirmaram que o veículo havia sido roubado poucas horas antes. No interior, foram encontradas três caixas lacradas com mercadorias e outros produtos fora da embalagem, todos ainda no compartimento de carga.

Apesar das buscas realizadas na região, nenhum suspeito foi localizado. O furgão e o material apreendido foram encaminhados à 128ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e o veículo ficou à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais.

A ação reforça a importância do patrulhamento preventivo e da atenção aos detalhes no combate aos crimes patrimoniais no município.