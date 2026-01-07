Pais e responsáveis buscam escolas para garantir a matrícula dos alunos na rede municipal - Foto: Reprodução

Publicado 07/01/2026 10:46

Rio das Ostras - Os responsáveis por estudantes da rede municipal de Rio das Ostras têm até esta quinta-feira, dia 8, para confirmar a matrícula referente às transferências automáticas do ano letivo. O procedimento, iniciado na última terça-feira, é decisivo para assegurar a vaga de alunos que concluíram o último ano disponível em uma escola e seguiram para outra unidade da rede.

A efetivação deve ser feita presencialmente na escola indicada no ato da renovação de matrícula. Pais, responsáveis ou alunos maiores de 18 anos precisam apresentar a documentação exigida para concluir o processo dentro do prazo.

A transferência automática atende estudantes que avançaram de etapa em 2025 e já tiveram a nova unidade definida pelo sistema educacional. No caso da Educação de Jovens e Adultos, no turno da noite, os alunos da Escola Municipal Mônica de Andrade Ribeiro, no Jardim Mariléa, devem confirmar a matrícula na Escola Estadual Municipalizada Fazendas Reunidas Atlântica, no Village.

Já os estudantes da Escola Municipal Agrícola Carlos Maurício Franco, em Cantagalo, devem procurar a Escola Municipal Professora Marinete Coelho de Souza, na mesma localidade.

Após essa etapa, quem desejar mudança para outra escola poderá participar do processo de transferência interna online, previsto entre os dias 12 e 14 de janeiro. Dúvidas podem ser esclarecidas presencialmente na Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, na Extensão do Bosque.