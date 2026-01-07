Drogas e dinheiro apreendidos pela PM após prisão na Cidade Praiana - Foto: Divulgação

Drogas e dinheiro apreendidos pela PM após prisão na Cidade PraianaFoto: Divulgação

Publicado 07/01/2026 10:10

Rio das Ostras - A movimentação suspeita em plena rua chamou a atenção da Polícia Militar e interrompeu, ainda no início da noite, a rotina do tráfico na Cidade Praiana, em Rio das Ostras. Dois homens foram presos após uma tentativa frustrada de despistar a ação policial fingindo participar de uma partida de futebol.

A abordagem aconteceu na Rua Santa Catarina, durante patrulhamento do Grupamento de Ações Táticas do 32º BPM. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos mudaram bruscamente de comportamento e entraram em uma quadra próxima, simulando lazer. A atitude levantou suspeita imediata dos policiais.

Durante a revista, um dos homens carregava dois celulares e dinheiro em espécie. Pouco depois, um morador se aproximou da equipe e informou que a dupla havia escondido drogas nas imediações. No ponto indicado, os agentes localizaram 19 porções de maconha, 14 pedras de crack e cinco porções de cocaína, além de R$ 150 em dinheiro.

Os dois detidos, que já possuíam anotações anteriores por tráfico, foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.