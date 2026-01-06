Jovens e adolescentes têm até junho de 2026 para se vacinar contra o HPV no município - Foto: Ilustração

Jovens e adolescentes têm até junho de 2026 para se vacinar contra o HPV no municípioFoto: Ilustração

Publicado 06/01/2026 11:25

Rio das Ostras - O direito à prevenção ganhou mais tempo para milhares de famílias em Rio das Ostras. A vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de ambos os sexos, com idades entre 15 e 19 anos, foi prorrogada até 30 de junho de 2026, seguindo orientação do Ministério da Saúde. A medida busca alcançar quem ainda não conseguiu se vacinar e ampliar a cobertura do imunizante no município.

A prorrogação representa uma oportunidade importante para pais, responsáveis e jovens cuidarem da saúde de forma preventiva. A partir de julho de 2026, a campanha retorna ao público-alvo de rotina, formado por adolescentes de 9 a 14 anos, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações.

A vacina contra o HPV é considerada a principal ferramenta de prevenção contra o Papilomavírus Humano, um vírus altamente comum e transmitido principalmente pelo contato sexual. A infecção pode evoluir para doenças graves, como o câncer do colo do útero, além de câncer de pênis, ânus, garganta e verrugas genitais, atingindo homens e mulheres.

Especialistas destacam que a eficácia da vacina é maior quando aplicada antes do início da vida sexual, mas reforçam que jovens que já tiveram contato com o vírus também podem se beneficiar da imunização. Além da proteção individual, a vacinação ajuda a reduzir a circulação do HPV na comunidade, funcionando como uma estratégia coletiva de saúde pública.

Outro ponto importante é que, apesar do uso de preservativos reduzir riscos, eles não oferecem proteção total contra o HPV, já que o vírus pode ser transmitido pelo contato pele a pele. Por isso, a vacinação segue sendo a forma mais segura e eficaz de prevenção.

Em Rio das Ostras, a população deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima para receber orientações e atualizar a caderneta de vacinação. O imunizante é gratuito, seguro e amplamente testado, sendo uma aliada fundamental na proteção da saúde ao longo da vida.