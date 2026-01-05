Pais e responsáveis procuram a Secretaria de Educação para renovar o cadastro do transporte adaptado escolar - Foto: Ilustração

Rio das Ostras - Os estudantes que dependem do transporte adaptado para chegar à escola já podem dar o próximo passo para garantir o atendimento em Rio das Ostras. A partir desta segunda-feira, dia 5, começa o período de renovação do serviço oferecido pela rede municipal de ensino a alunos com dificuldade de locomoção, assegurando o direito de acesso às aulas com segurança e dignidade.

Os pais ou responsáveis devem comparecer presencialmente à Secretaria de Educação, Esporte e Lazer até sexta-feira, dia 9, para atualizar o cadastro. O atendimento acontece das 9h às 16h, na Rua Guanabara, 3.603, no bairro Extensão do Bosque. A orientação é que o processo seja feito dentro do prazo para evitar a interrupção do serviço.

Para a renovação, é necessário apresentar laudo médico com a Classificação Internacional de Doenças, documento de identidade ou certidão de nascimento do aluno, RG e CPF do responsável legal, comprovante de residência atualizado e, se houver, inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais. A documentação é fundamental para a análise e organização das rotas.

O transporte adaptado é destinado a estudantes que não possuem mobilidade autônoma e segue critérios de prioridade definidos em regulamento oficial. A ordem contempla, entre outros casos, alunos cadeirantes, com amputações, deformidades congênitas ou adquiridas, deficiências múltiplas, auditivas, visuais, intelectuais e situações de mobilidade reduzida permanente ou temporária.

O atendimento está condicionado à matrícula regular na rede pública municipal e à disponibilidade de rotas, linhas e vagas. As regras completas constam no edital da Secretaria de Educação, disponível nos atos oficiais do município.