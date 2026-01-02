Material apreendido durante a ação da Polícia Militar no bairro Cidade Praiana - Foto: Divulgação

Material apreendido durante a ação da Polícia Militar no bairro Cidade Praiana Foto: Divulgação

Publicado 02/01/2026 20:45

Rio das Ostras - A Polícia Militar interrompeu a rotina de venda de drogas no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, ao prender um homem apontado como responsável pela comercialização de entorpecentes na região. A ação aconteceu após um cerco tático montado por equipes da motopatrulha na Rua Santa Catarina.

O suspeito chamou a atenção ao tentar escapar ao notar a aproximação dos policiais. Ele fugiu de bicicleta, mas perdeu o controle durante a tentativa de evasão, caiu e acabou alcançado pelos agentes. A cena foi acompanhada por moradores, que viram o desfecho rápido da ocorrência.

Com o homem, os policiais encontraram cerca de 60 reais em dinheiro e porções de maconha prontas para venda, com valores que variavam entre 10 e 30 reais, segundo a polícia. O material foi apreendido no local.

Levado para a 128ª Delegacia de Polícia, o suspeito foi preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Durante o registro da ocorrência, os agentes constataram que ele forneceu dados pessoais falsos, o que resultou também em autuação por falsidade de identidade. A polícia informou ainda que o homem já possuía duas anotações criminais pelos mesmos delitos.

A prisão reforça o trabalho ostensivo da Polícia Militar em áreas com histórico de tráfico, especialmente em períodos de maior movimento na cidade, como a alta temporada.