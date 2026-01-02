Material apreendido durante a ação da Polícia Militar no bairro Cidade Praiana Foto: Divulgação
Motopatrulha fecha cerco e prende suspeito de tráfico em Rio das Ostras
Ação rápida no Cidade Praiana termina com apreensão de drogas, dinheiro e prisão em flagrante
Dr. Serginho cobra concessionárias após falta d'água em Cabo Frio
Prefeito diz que concessionárias haviam garantido preparo para a alta demanda. "Estavam preparados? Não". Prefeitura colocou a Comsercaf em campo para auxiliar no abastecimento com carros-pipa às áreas mais críticas e acionou o Procon
Fabinho Costa faz balanço político do primeiro ano à frente de Iguaba Grande
Prefeito destaca obras estruturantes e aponta 2026 como ano de consolidação da gestão
Limpeza reforçada garante praias e ruas de Rio das Ostras prontas após o Réveillon
Operação especial atua dia e noite para manter a cidade organizada, acolhedora e bem cuidada durante as festas de fim de ano
Rio das Ostras ganha reforço em obras e cuidados urbanos para receber moradores e turistas no Réveillon
Iluminação, acessibilidade e melhorias viárias preparam a cidade para a alta temporada com mais conforto e segurança
Carlos Augusto fecha primeiro ano à frente de Rio das Ostras com foco na reconstrução e novos investimentos
Balanço aponta ajustes nas contas, avanços em serviços essenciais e projetos estruturantes previstos para 2026
