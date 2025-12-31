Maria Marçal leva o nome de Rio das Ostras ao Maracanã - Foto: Ilustração

Maria Marçal leva o nome de Rio das Ostras ao MaracanãFoto: Ilustração

Publicado 31/12/2025 15:23

Rio das Ostras - A riostrense Maria Marçal leva o nome de Rio das Ostras ao Maracanã e transforma a virada para 2026 em um momento de fé, música e emoção. Nascida no município da Região dos Lagos, a cantora é uma das atrações do Maravira, grande encontro gospel que acontece neste 31 de dezembro e deve reunir cerca de 50 mil pessoas no estádio, a partir das 15h.

O evento, promovido pela Igreja Batista Atitude, reúne nomes consagrados da música cristã e nacional. Além de Maria Marçal, o palco recebe Luciano, da dupla com Zezé Di Camargo, Aline Barros e Fernandinho, artistas que atravessam gerações e atraem públicos de diferentes idades. A programação mistura louvor, mensagens de esperança e momentos de reflexão, criando um clima de celebração que marca a chegada do novo ano.

A condução fica por conta do pastor Josué Valandro Junior e de Yudi Tamashiro, que se despede do Brasil antes de iniciar sua missão religiosa no Japão. A virada para 2026 contará ainda com orações coletivas e a tradicional contagem regressiva, em um ambiente pensado para acolher famílias e fiéis de todo o estado.

Os ingressos foram distribuídos gratuitamente e se esgotaram dias antes do evento, reflexo da grande procura. Nas redes sociais, Maria Marçal mostrou leveza e carisma ao responder seguidores, incentivando a participação e reforçando uma mensagem de fé, união e amor. Para Rio das Ostras, a presença da cantora no Maracanã simboliza orgulho, representatividade e a força de um talento que ganhou o Brasil sem perder suas raízes.