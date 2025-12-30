Feiras de adoção e serviços veterinários ampliados aproximam população do cuidado com cães e gatos em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Cuidado que avança: Saúde Animal muda rotina de tutores e pets em Rio das Ostras
Reestruturação do programa amplia atendimentos, zera fila de castração e prepara chegada do Castramóvel
Réveillon em Rio das Ostras: segurança reforçada garante festa da família
Efetivo de segurança receberá reforço de cerca de 200 policiais militares para ampliar as ações nas ruas do Município em apoio à Guarda Civil Municipal
Férias ganham clima de diversão e aprendizado com games gratuitos em Rio das Ostras
Projeto Manhãs com Games transforma polos digitais em espaço de convivência, tecnologia e criatividade para crianças e adolescentes
Marcelo Magno lança Calendário de Eventos 2026 e consolida estratégia de fortalecimento do turismo em Arraial
Material foi elaborado com foco no desenvolvimento econômico e combate à sazonalidade
Fabinho Costa anuncia abertura do Mirante Dona Célia para o Réveillon em Iguaba Grande
Espaço completa um ano e integra ações especiais da Prefeitura para a virada do ano
Dr. Serginho acompanha chegada das balsas e reforça planejamento para a maior queima de fogos do RJ
Cabo Frio prepara espetáculo de 15 minutos; haverá shows na Praia do Forte e em Tamoios
