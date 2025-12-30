Feiras de adoção e serviços veterinários ampliados aproximam população do cuidado com cães e gatos em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Feiras de adoção e serviços veterinários ampliados aproximam população do cuidado com cães e gatos em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 30/12/2025 14:54

Rio das Ostras - Os animais passaram a ocupar um novo espaço na rotina de cuidado público em Rio das Ostras. Em apenas 150 dias, o Programa de Saúde Animal ganhou ritmo, ampliou serviços e aproximou a população do atendimento veterinário gratuito, com reflexos diretos na qualidade de vida de cães, gatos e tutores.

Ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, o programa entrou em uma fase de reorganização que mudou o dia a dia dos atendimentos. A fila de espera para castrações foi zerada e o número de cirurgias mensais saltou de 80 para 300, um avanço que trouxe alívio a quem aguardava pelo procedimento. O agendamento pelo aplicativo Colab passou a garantir mais transparência e organização.

O atendimento clínico também ganhou fôlego. O serviço, antes restrito a poucas horas, agora funciona em dois turnos, ampliando o acesso e reduzindo a espera. O reflexo aparece nos números: foram 1.360 atendimentos clínicos, alta de 38 por cento em comparação ao primeiro semestre de 2025.

A adoção responsável acompanhou esse movimento. As feiras promovidas ao longo do período resultaram em 112 animais adotados, histórias que trocaram abandono por novos lares.

O encerramento de 2025 trouxe mais um reforço importante. A chegada do primeiro Castramóvel amplia o alcance do programa, principalmente em áreas mais afastadas. Totalmente equipado, o trailer vai permitir que o serviço chegue onde antes não alcançava. A expectativa é que, após as adequações exigidas pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, os atendimentos comecem em até 90 dias.