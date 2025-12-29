Interdições temporárias ajudam a organizar o trânsito e reforçar a segurança durante a virada do ano em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Interdições temporárias ajudam a organizar o trânsito e reforçar a segurança durante a virada do ano em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 29/12/2025 13:20

Rio das Ostras - Rio das Ostras entra na contagem regressiva para o Ano Novo com um plano especial de organização urbana. A cidade se prepara para receber moradores e visitantes com mais segurança, mobilidade e tranquilidade durante as comemorações da virada, quando a movimentação cresce principalmente nas áreas centrais e na orla.

A Guarda Civil Municipal definiu o fechamento temporário de ruas nos bairros Bosque, Centro, Boca da Barra e Costazul. A medida vale das 5h do dia 31 de dezembro até o meio-dia de 1º de janeiro de 2026 e tem como objetivo ordenar o trânsito, facilitar o deslocamento de pedestres e evitar situações de risco em locais de grande concentração de público.

No Bosque, haverá interdições com cones em cruzamentos estratégicos, como a Avenida Cláudio Ribeiro com Rua da Figueira e a Rua Ipê com a RJ 106, além de fechamentos fixos em vias que dão acesso direto à área de eventos. No Centro, pontos próximos à Praça José Pereira Câmara e a importantes corredores de circulação também terão bloqueios temporários.

A Boca da Barra contará com fechamento na Rua Teresópolis com a Avenida Castelo Branco. Já em Costazul, região tradicionalmente mais procurada na virada, as interdições abrangem trechos da Avenida Roberto Silveira, Avenida Atlântica e ruas adjacentes, combinando sinalização móvel e bloqueios fixos.

A orientação é que motoristas planejem rotas alternativas e cheguem com antecedência às áreas de lazer. A expectativa é de uma virada marcada por celebração, convivência e organização, com a cidade preparada para acolher todos que escolhem Rio das Ostras para iniciar o novo ano.