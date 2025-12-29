Fogos de artifício vão marcar a chegada de 2026 em diferentes pontos de Rio das Ostras, com destaque para Centro e Costazul - Foto: Douglas Smmithy

Fogos de artifício vão marcar a chegada de 2026 em diferentes pontos de Rio das Ostras, com destaque para Centro e CostazulFoto: Douglas Smmithy

Publicado 29/12/2025 13:19

Rio das Ostras - Rio das Ostras começa a viver o clima da virada antes mesmo da contagem regressiva. Turistas e moradores já circulam pela cidade, movimentam a rede hoteleira e se preparam para um Réveillon que promete emocionar pelo céu. A chegada de 2026 será celebrada com queima de fogos em diferentes pontos, unindo tradição, inovação visual e ampla visibilidade nas praias.

A região de Costazul recebe dois pontos de apresentação. O Mirante da Baleia volta a ser palco do espetáculo, enquanto o Emissário Submarino traz uma novidade que chama atenção: a chamada cascata invertida, com fogos lançados de baixo para cima, criando um efeito visual diferente do habitual e pensado para surpreender o público.

No Centro, a virada terá como destaque os fogos musicados. O sincronismo entre trilha sonora mecânica e efeitos visuais promete transformar o momento em uma experiência sensorial completa. Para garantir que o show possa ser visto de vários ângulos, balsas e flutuadores serão posicionados nas praias do Centro e da Tartaruga, com alcance visual que chega até a Praia do Abricó.

O espetáculo pirotécnico terá duração de 15 minutos. Não estão previstos shows musicais na orla durante a virada, mantendo o foco no céu iluminado e no encontro simbólico entre o fim de um ano e o começo de outro. A programação de artistas do Festival de Verão do Sesc, que integra o calendário cultural da cidade, será divulgada nos próximos dias.