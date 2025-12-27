Drogas apreendidas pelo GAT durante ação no bairro Santa Catarina, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 27/12/2025 21:52

Rio das Ostras - A denúncia feita pela população mudou o rumo da noite no bairro Santa Catarina, em Rio das Ostras. A informação sobre homens armados circulando pela região levou policiais do Grupamento de Ações Táticas do 32º BPM a uma ação rápida, que terminou com a apreensão de cocaína e a detenção de envolvidos ligados ao tráfico de drogas.

A operação aconteceu na noite de sexta-feira, dia 26, após a equipe intensificar o patrulhamento na Rua Santa Catarina e áreas próximas. Durante a abordagem, suspeitos tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura. Três pessoas foram alcançadas e abordadas. Com uma delas, os policiais encontraram R$ 64 em dinheiro.

As buscas seguiram em um terreno baldio próximo, local de onde dois dos suspeitos haviam saído momentos antes. No espaço, os agentes localizaram uma sacola com 64 cápsulas de cocaína, que somaram 211,2 gramas do entorpecente, quantidade suficiente para abastecer pontos de venda da região.

Ao ser questionado sobre o material, um dos envolvidos tentou fugir novamente e entrou em luta corporal com os policiais, sendo contido logo em seguida. Todos os detidos foram encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

O suspeito maior de idade foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Os adolescentes apreendidos responderam por ato infracional análogo ao tráfico. A ação reforça a importância da participação da população e do trabalho ostensivo no enfrentamento ao crime.