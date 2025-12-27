Drogas apreendidas pelo GAT durante ação no bairro Santa Catarina, em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Denúncia quebra silêncio da noite e leva à apreensão de cocaína em Rio das Ostras
Ação do GAT flagra suspeitos, retira drogas de circulação e reforça combate ao tráfico no bairro Santa Catarina
Fiscalização corta irregularidade e retira moto sem placa das ruas
Ação do motopatrulhamento do 32º BPM reforça segurança viária em bairro movimentado de Rio das Ostras
Viatura vira trenó e Natal ganha outro sentido no Âncora
Ação do 32º BPM leva brinquedos, aproxima policiais e emociona crianças em Rio das Ostras
Ação solidária leva cuidado, dignidade e informação à população em situação de rua em Rio das Ostras
Iniciativa reuniu serviços básicos, acolhimento e orientações de saúde na Casa do Sorriso
Dr. Serginho entrega Canto do Forte revitalizado e reposiciona Cabo Frio no circuito turístico
Espaço histórico ganha nova urbanização, reforço na segurança e passa a integrar oficialmente o circuito turístico, às vésperas do Réveillon
Após agenda na capital, Fabinho Costa avança na instalação do Corpo de Bombeiros em Iguaba Grande
Prefeito recebe equipe técnica e define local estratégico; obras estão previstas para janeiro de 2026
