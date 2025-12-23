Público lota área de shows do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival em edição anterior do evento - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 23/12/2025 12:12

Rio das Ostras - Rio das Ostras já tem encontro marcado com a música em 2026. O município confirmou a realização do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival entre os dias 4 e 7 de junho, aproveitando o feriado prolongado de Corpus Christi para transformar a cidade em palco de grandes nomes do jazz e do blues mundial.

Com 21 anos de história, o festival chega à próxima edição com novidades no repertório e no perfil das atrações. A organização anunciou a presença de artistas internacionais inéditos no Brasil e destacou o aumento da participação feminina no line-up, que já está definido. A proposta é entregar uma edição especial, com identidade renovada e diversidade musical.

A programação mantém o formato que consagrou o evento: shows gratuitos e ao ar livre, distribuídos em cinco pontos turísticos da cidade. A cada edição, cerca de 130 mil pessoas circulam por Rio das Ostras durante os quatro dias de festival, reforçando o evento como um dos principais motores do turismo cultural da Região dos Lagos.

Além do impacto artístico, o Jazz & Blues Festival movimenta a economia local, com reflexos diretos na rede hoteleira, na gastronomia, no comércio e nos serviços. A estimativa é de que cada edição gere mais de R$ 9 milhões em negócios no município, fortalecendo a cadeia produtiva do turismo.

A divulgação antecipada da data permite planejamento de moradores, visitantes e empresários, que já começam a organizar agendas, pacotes e serviços para receber o público. Consolidado no calendário oficial de eventos, o festival segue como vitrine cultural e instrumento de desenvolvimento para Rio das Ostras.