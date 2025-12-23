Ação integrada recupera a Casa do Jazz e reforça acolhimento social em área cultural de Costazul - Foto: Divulgação

Publicado 23/12/2025 12:11

Rio das Ostras - O Espaço Arthur Maia, conhecido como Casa do Jazz, voltou ao centro das atenções em Rio das Ostras após uma ação integrada realizada nesta segunda-feira, dia 22. O local, situado na Área de Eventos de Costazul, vinha sofrendo com invasões, atos de vandalismo e ocupações irregulares, o que comprometeu sua estrutura e afastou o público de uma das áreas culturais mais simbólicas da cidade.

A iniciativa teve como foco restabelecer o ordenamento urbano, garantir segurança e preservar o patrimônio público, sem perder de vista o cuidado social. Pessoas em situação de rua que ocupavam o espaço foram abordadas de forma humanizada e orientadas a acessar os serviços da rede municipal de assistência. Ao mesmo tempo, equipes atuaram na limpeza e retirada de objetos deixados no local, preparando a área para voltar a cumprir sua função cultural e turística.

A mobilização reuniu diferentes setores do governo municipal, com apoio da Polícia Militar por meio do programa Segurança Presente. A atuação conjunta reforçou a importância da integração entre políticas públicas para enfrentar desafios urbanos complexos, que envolvem tanto a proteção dos espaços públicos quanto a promoção da dignidade humana.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, as abordagens fazem parte de um trabalho contínuo de acolhimento, escuta e encaminhamento. As pessoas encontradas no local foram direcionadas ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social, no Centro da cidade, onde podem ter acesso a serviços como saúde, documentação e apoio social.

As ações devem continuar em outros pontos do município, com foco na inclusão social e na recuperação de áreas públicas. A proposta é equilibrar cuidado, cidadania e organização urbana, devolvendo à população espaços seguros, preservados e abertos à convivência.

