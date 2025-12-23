Ação integrada recupera a Casa do Jazz e reforça acolhimento social em área cultural de CostazulFoto: Divulgação
Casa do Jazz passa por ação integrada e retoma função cultural em Rio das Ostras
Espaço Arthur Maia recebe intervenção para conter vandalismo, acolher pessoas em situação de rua e preservar patrimônio público
Verão começa com segurança reforçada em Rio das Ostras
Projeto Verão amplia presença nas ruas, integra forças de segurança e mira tranquilidade de moradores e turistas
Rio das Ostras põe ordem no turismo sobre rodas e muda regras para ônibus e vans
Decreto cria pontos oficiais de parada, exige vistoria, tempo limite de embarque e guia credenciado para circulação na cidade
Búzios transforma história da emancipação em política de memória
Prefeito Alexandre Martins (REP) destaca orgulho, anuncia novos projetos culturais e preservação da identidade local
Fabinho Costa participa de ato da Alerj que garante R$ 220 milhões para a Saúde nos municípios
O que havia sido projetado como uma vitrine política de pré-candidatura ao governo do Estado acabou se resumindo a um ato protocolar e em clima discreto
Prefeito Fabinho Costa anuncia base dos Bombeiros em Iguaba Grande
Divulgação foi feita após reunião com o secretário estadual de Defesa Civil, coronel Tarciso Salles. Obras devem começar em janeiro após alinhamento com o governo do Estado
