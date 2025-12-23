Forças de segurança reforçam o patrulhamento nas ruas de Rio das Ostras durante o início do Projeto Verão - Foto: Divulgação

Publicado 23/12/2025 12:12

Rio das Ostras - Rio das Ostras iniciou o período mais movimentado do ano com uma estratégia clara: ocupar as ruas, integrar forças e antecipar riscos. O Projeto Verão entrou em ação no último fim de semana e já reforça a segurança durante os festejos de fim de ano e a alta temporada, marcada pelo aumento expressivo de moradores temporários e visitantes.

A operação começou oficialmente no sábado (20), sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública, com uma força-tarefa que reúne órgãos municipais e forças estaduais. A proposta é simples e objetiva: atuação conjunta, respostas rápidas e prevenção baseada em dados de inteligência, com troca de informações em tempo real entre as equipes.

A presença ostensiva foi ampliada em pontos estratégicos da cidade, como orlas, áreas comerciais, vias de grande circulação e locais com maior concentração de pessoas. O trabalho inclui reforço no ordenamento do trânsito, patrulhamento preventivo e ações integradas com as polícias Militar e Civil.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Carlos Menegasi, a integração garante eficiência ao longo de todo o verão. “Colocamos nosso efetivo nas ruas, intensificamos a atuação no trânsito e reforçamos a segurança nas áreas mais movimentadas. A união com as forças estaduais amplia a capacidade de resposta e aumenta a sensação de segurança para quem vive e visita a cidade”, afirmou.

A Guarda Civil Municipal também intensificou as rondas em bairros e áreas turísticas, atuando de forma preventiva e próxima da população. A meta é manter a ordem, reduzir ocorrências e assegurar um ambiente mais tranquilo durante o período de maior fluxo.

Com o Projeto Verão, Rio das Ostras aposta em planejamento, presença e integração para atravessar a alta temporada com mais organização, segurança e confiança, garantindo que o lazer e a convivência caminhem lado a lado com a tranquilidade.