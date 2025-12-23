Alunos da rede municipal passam a ter a computação integrada ao currículo escolar em Rio das OstrasFoto: Reprodução
Computação entra de vez na sala de aula e muda a forma de aprender em Rio das Ostras
Novo referencial curricular garante letramento digital e prepara alunos da rede municipal para os desafios do mundo conectado
Jazz, blues e feriadão: Rio das Ostras confirma festival em junho de 2026
Maior evento gratuito do gênero na América Latina acontece de 4 a 7 de junho, com atrações internacionais inéditas no país
Computação entra de vez na sala de aula e muda a forma de aprender em Rio das Ostras
Novo referencial curricular garante letramento digital e prepara alunos da rede municipal para os desafios do mundo conectado
Verão começa com segurança reforçada em Rio das Ostras
Projeto Verão amplia presença nas ruas, integra forças de segurança e mira tranquilidade de moradores e turistas
Casa do Jazz passa por ação integrada e retoma função cultural em Rio das Ostras
Espaço Arthur Maia recebe intervenção para conter vandalismo, acolher pessoas em situação de rua e preservar patrimônio público
Rio das Ostras põe ordem no turismo sobre rodas e muda regras para ônibus e vans
Decreto cria pontos oficiais de parada, exige vistoria, tempo limite de embarque e guia credenciado para circulação na cidade
Búzios transforma história da emancipação em política de memória
Prefeito Alexandre Martins (REP) destaca orgulho, anuncia novos projetos culturais e preservação da identidade local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.