Alunos da rede municipal passam a ter a computação integrada ao currículo escolar em Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 23/12/2025 12:12

Rio das Ostras - A sala de aula de Rio das Ostras começa a ganhar novos códigos, linguagens e possibilidades. O município aprovou um projeto que insere a Computação como parte essencial da aprendizagem dos alunos da rede municipal, acompanhando a transformação digital que já faz parte da vida das crianças e adolescentes. A iniciativa institui o Referencial Curricular de Rio das Ostras da Computação, o RECRO Computação.

O documento estabelece diretrizes para que os estudantes desenvolvam habilidades que vão além do uso básico da tecnologia. A proposta é garantir o letramento digital, permitindo que os alunos aprendam a ler, escrever, calcular e também compreender a lógica da programação, entendendo como a computação está presente no cotidiano, na escola e fora dela.

Alinhado à Base Nacional Comum Curricular, o referencial passa a orientar a elaboração e a atualização dos Projetos Político-Pedagógicos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, em todas as etapas e modalidades. A ideia é integrar a computação ao currículo de forma natural, conectando conteúdos e estimulando o pensamento crítico desde os primeiros anos escolares.

Na Educação Infantil, o contato com a computação acontece por meio de experiências lúdicas, criativas e investigativas, respeitando o tempo e o desenvolvimento das crianças. Já no Ensino Fundamental, o conteúdo será trabalhado de forma transversal e interdisciplinar, dialogando com diferentes áreas do conhecimento e ampliando as possibilidades de aprendizagem.

A implementação do RECRO Computação contará com apoio pedagógico e tecnológico, além de formações continuadas para os profissionais da educação. O objetivo é garantir que professores tenham domínio dos fundamentos da computação e acesso a metodologias inovadoras, materiais didáticos e recursos digitais e analógicos.

O referencial está disponível na íntegra na Resolução Semede nº 45, publicada na edição nº 1901 do Jornal Oficial, consolidando um passo importante para uma educação mais atual, inclusiva e conectada com o futuro.