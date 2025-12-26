Ação social levou serviços, orientação e acolhimento à população em situação de rua na Casa do SorrisoFoto: Divulgação
Ação solidária leva cuidado, dignidade e informação à população em situação de rua em Rio das Ostras
Iniciativa reuniu serviços básicos, acolhimento e orientações de saúde na Casa do Sorriso
Dr. Serginho entrega Canto do Forte revitalizado e reposiciona Cabo Frio no circuito turístico
Espaço histórico ganha nova urbanização, reforço na segurança e passa a integrar oficialmente o circuito turístico, às vésperas do Réveillon
Após agenda na capital, Fabinho Costa avança na instalação do Corpo de Bombeiros em Iguaba Grande
Prefeito recebe equipe técnica e define local estratégico; obras estão previstas para janeiro de 2026
Jazz, blues e feriadão: Rio das Ostras confirma festival em junho de 2026
Maior evento gratuito do gênero na América Latina acontece de 4 a 7 de junho, com atrações internacionais inéditas no país
Computação entra de vez na sala de aula e muda a forma de aprender em Rio das Ostras
Novo referencial curricular garante letramento digital e prepara alunos da rede municipal para os desafios do mundo conectado
Verão começa com segurança reforçada em Rio das Ostras
Projeto Verão amplia presença nas ruas, integra forças de segurança e mira tranquilidade de moradores e turistas
