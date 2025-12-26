Ação social levou serviços, orientação e acolhimento à população em situação de rua na Casa do Sorriso - Foto: Divulgação

Ação social levou serviços, orientação e acolhimento à população em situação de rua na Casa do SorrisoFoto: Divulgação

Publicado 26/12/2025 15:33

Rio das Ostras - Rio das Ostras viveu, nesta semana, um dia diferente para quem mais precisa de apoio. A cidade recebeu uma ação social que uniu cuidado, escuta e respeito, promovida pela empresa offshore Vertical Group, com atividades voltadas à população em situação de rua. O encontro aconteceu na Casa do Sorriso, espaço municipal dedicado ao acolhimento e à reconstrução de trajetórias.

A programação ofereceu corte de cabelo, distribuição de roupas, kits de higiene pessoal e orientações sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis. Mais do que serviços, a iniciativa proporcionou atenção individual e informação, reforçando a importância da prevenção e do acesso à saúde.

A subsecretária de Assistência Social, Clécia Andrade, destacou o impacto da parceria para o fortalecimento da rede de apoio no município. Segundo ela, ações como essa ampliam o alcance do trabalho social e contribuem para um atendimento mais humano e integrado.

A Casa do Sorriso funciona como abrigo temporário para pessoas em situação de rua, oferecendo pernoite em local seguro, alimentação, banho, roupas limpas e atividades socioeducativas. O espaço atua como porta de entrada para políticas públicas de assistência, buscando resgatar a dignidade e estimular novos caminhos.

Paralelamente, o município avança na construção do Plano Municipal para a População em Situação de Rua, que pretende organizar ações permanentes, fortalecer parcerias e garantir atendimento mais efetivo e contínuo.