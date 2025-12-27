Motocicleta sem placa é apreendida durante fiscalização da PM no bairro Mariléa - Foto: Divulgação

Motocicleta sem placa é apreendida durante fiscalização da PM no bairro MariléaFoto: Divulgação

Publicado 27/12/2025 21:52

Rio das Ostras - A motocicleta sem placa chamou atenção em meio ao trânsito e acabou fora de circulação. A atuação direta das equipes de motopatrulhamento da Polícia Militar resultou na apreensão de um veículo irregular durante uma ação de fiscalização no bairro Mariléa, em Rio das Ostras, na tarde desta quarta-feira, dia 24.

O trabalho foi realizado por guarnições do 32º Batalhão de Polícia Militar, que intensificaram a fiscalização para coibir a circulação de motos em desacordo com a legislação. Durante o patrulhamento, os policiais identificaram uma Yamaha Fazer branca sem qualquer identificação veicular, situação que representa risco à segurança no trânsito e dificulta a responsabilização em caso de infrações ou crimes.

Após a constatação da irregularidade, a motocicleta foi apreendida e encaminhada à 128ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A ação integra um conjunto de operações preventivas realizadas rotineiramente no município, com foco na ordem pública e na segurança de motoristas e pedestres.

Segundo a Polícia Militar, fiscalizações desse tipo ajudam a reduzir acidentes, inibir práticas ilegais e aumentar a sensação de segurança em áreas de grande circulação. A orientação é que condutores mantenham a documentação e os equipamentos obrigatórios em dia, evitando transtornos e contribuindo para um trânsito mais seguro.