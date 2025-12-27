Papai Noel chega em viatura da PM e distribui brinquedos para crianças da comunidade do Âncora - Foto: Divulgação

Papai Noel chega em viatura da PM e distribui brinquedos para crianças da comunidade do ÂncoraFoto: Divulgação

Publicado 27/12/2025 21:52

Rio das Ostras - O sorriso das crianças anunciou que aquele não era um dia comum na comunidade do Âncora, em Rio das Ostras. Entre sirenes silenciosas e olhares curiosos, a viatura da Polícia Militar estacionou trazendo uma cena inesperada: Papai Noel desceu do carro oficial e transformou a rua em palco de alegria, afeto e surpresa.

A ação natalina foi promovida por policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar, que trocaram a rotina do patrulhamento por um gesto simples, mas cheio de significado. Brinquedos foram distribuídos às crianças da comunidade, criando momentos de encantamento, abraços espontâneos e emoção compartilhada entre famílias e agentes de segurança.

A chegada simbólica do bom velhinho em uma viatura reforçou a mensagem de proximidade e confiança. Mais do que entregar presentes, os policiais buscaram mostrar que a farda também representa cuidado, presença e atenção com quem vive nas comunidades.

A iniciativa teve como foco fortalecer vínculos e humanizar a relação entre a Polícia Militar e os moradores, especialmente com o público infantil, que vivenciou um Natal diferente, marcado por carinho e inclusão. Para muitos, foi a primeira vez que o Natal chegou tão perto.

O 32º BPM destaca que ações sociais como essa ajudam a construir pontes, promovem cidadania e contribuem para um ambiente mais seguro e solidário. Ao final, ficaram os sorrisos, as fotos improvisadas e a certeza de que pequenos gestos podem transformar grandes realidades.