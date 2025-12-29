Banco de Empregos de Rio das Ostras registra grande procura por vagas no fim do ano - Foto: Ilustração

Publicado 29/12/2025 13:19

Rio das Ostras - O mercado de trabalho ganha fôlego em Rio das Ostras justamente nos últimos dias do ano. A cidade inicia esta segunda-feira (29), com 660 vagas de emprego abertas, oferecendo uma oportunidade concreta para quem busca recolocação, o primeiro trabalho ou uma mudança de rumo profissional antes de 2026 começar.

As vagas contemplam diferentes perfis e níveis de experiência. Há chances para ajudante de confeiteiro, atendente de restaurante, camareira, assistente de qualidade, professor de Inglês e pedreiro, além de diversas outras funções nos setores de serviços, comércio e construção. A diversidade de oportunidades reflete a movimentação típica do período e a demanda crescente por mão de obra na cidade.

Por causa do feriado de Réveillon, o Banco de Empregos funcionará de forma excepcional nos dias 29 e 30 de dezembro, retomando o atendimento normal no dia 5 de janeiro de 2026. As inscrições são gratuitas e feitas presencialmente no Centro de Cidadania, na Rua das Casuarinas, 595, no bairro Âncora, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para se candidatar, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo impresso e certificados de qualificação, se houver. A lista completa de vagas e os requisitos podem ser consultados no portal oficial do município.