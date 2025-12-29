Participação popular define os caminhos do crescimento urbano de Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy
Plano Diretor entra em fase decisiva e moradores são chamados a opinar
Minuta já está disponível online e contribuições podem ser enviadas até 15 de fevereiro
Virada com ruas organizadas e cidade protegida em Rio das Ostras
Interdições planejadas buscam garantir segurança, fluidez e conforto para moradores e turistas no Ano Novo
Fim de ano com chance real de trabalho em Rio das Ostras
Banco de Empregos abre 660 vagas e amplia atendimento antes da virada de 2026
Rio das Ostras ajusta rotina da cidade para as festas de fim de ano
Saúde mantém atendimento de urgência, parques fecham em datas específicas e limpeza urbana ganha reforço
Réveillon 2026 ilumina Rio das Ostras com fogos no Centro e em Costazul
Espetáculo de 15 minutos aposta em efeitos visuais inéditos e apresentações musicadas para marcar a virada do ano
Fiscalização corta irregularidade e retira moto sem placa das ruas
Ação do motopatrulhamento do 32º BPM reforça segurança viária em bairro movimentado de Rio das Ostras
