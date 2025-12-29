Equipes reforçam os serviços urbanos para manter Rio das Ostras organizada durante as festas - Foto: Douglas Smmithy

Rio das Ostras - Os dias de celebração pedem descanso, planejamento e atenção aos serviços essenciais. Em Rio das Ostras, o funcionamento da cidade passa por ajustes durante o período de Natal e Ano-Novo para garantir organização, segurança e atendimento à população e aos visitantes que escolhem o município para celebrar a virada.

Na área da Saúde, os postos de atendimento estarão fechados entre os dias 24 e 28 de dezembro. Mesmo assim, ninguém fica desassistido. O atendimento de urgência e emergência segue normalmente, com funcionamento ininterrupto da UPA 24 horas, do Pronto-Socorro e das emergências pediátrica e obstétrica, que operam no Hospital Municipal.

Os parques municipais também terão alterações. Eles não abrirão nos dias 24 e 25 de dezembro, 31 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais dias, o funcionamento segue o padrão habitual, de terça a domingo, das 9h às 16h, permitindo momentos de lazer em família.

Na Cultura, as unidades da Fundação Rio das Ostras de Cultura não funcionam de 24 a 28 de dezembro. Uma exceção fica por conta do Centro Ferroviário de Cultura Guilherme Nogueira, que abre para visitação gratuita no sábado, dia 27, das 8h às 17h.

Já a limpeza urbana entra em ritmo especial. Entre 26 de dezembro e 5 de janeiro, as equipes atuam com reforço na varrição, limpeza de praias, trilhas e manutenção dos bairros, com mais equipamentos e horários ampliados para manter a cidade organizada durante o período de maior movimento.