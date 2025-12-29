Com foco na família, Rio das Ostras monta esquema especial de segurança para o Réveillon - Foto: Divulgação

Com foco na família, Rio das Ostras monta esquema especial de segurança para o RéveillonFoto: Divulgação

Publicado 29/12/2025 19:17

Rio das Ostras - Nesta segunda-feira, dia 29, a Prefeitura de Rio das Ostras realizou uma reunião estratégica para ampliar as ações de segurança do Réveillon 2026. O encontro reuniu representantes das forças de segurança, formadas pelas Polícias Militar e Civil e pela Secretaria de Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, além de parte do secretariado, com o objetivo de alinhar estratégias e garantir uma virada de ano tranquila para moradores e turistas.

Durante a reunião, realizada no Gabinete, o prefeito Carlos Augusto Balthazar frisou a necessidade de dar maior atenção à localidade de Costazul, principalmente à Rua Roberto Silveira, onde está concentrada boa parte dos bares e boates da cidade, frequentados pelos jovens, além da área central, que deve receber um grande número de pessoas. “Temos duas áreas muito preocupantes: Costazul, na região da Roberto Silveira, e o Centro. Se conseguirmos trabalhar melhor essas áreas, teremos um Réveillon mais tranquilo, em uma festa com muita alegria, mas, acima de tudo, com muita ordem”, explicou.

O encontro teve como foco principal a integração operacional entre as instituições, com o compartilhamento de informações em tempo real, definição de protocolos conjuntos, planejamento de rotas e identificação de pontos críticos, além da ampliação de medidas preventivas com base em dados e inteligência. Essa integração permite uma atuação coordenada, eficiente e contínua, reduzindo riscos tanto na virada do ano quanto durante a alta temporada e ao longo de todo o ano.

A Polícia Militar confirmou o reforço de efetivo solicitado pelo prefeito ao secretário de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro. O coronel Marcelo Guimarães, comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar, informou que o Município vai contar com aproximadamente 200 agentes na virada do ano. “Teremos uma maior presença da polícia neste Réveillon, com mais efetivo, carros e motos”, afirmou.

Participaram da reunião os secretários de Segurança Pública, Carlos Menegasi; de Assistência Social, Carlos Correia; de Meio Ambiente, Ricardo Torres; o procurador-geral do Município, Renato Vasconcelos; a presidente da Fundação de Cultura, Rosimeire Teixeira; o delegado da 128ª Delegacia de Polícia Civil, Adriano Leal; e o major Luiz Edilson, da Polícia Militar, responsável pelo Programa Segurança Presente, entre outras autoridades.

Projeto Verão – O Projeto Verão da Administração Municipal já conta com o apoio das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros, além do efetivo da Guarda Civil Municipal. Desde a sua implantação, as ações diárias já colocam mais 50 policiais nas ruas da cidade. O objetivo é garantir mais segurança e ordem para moradores e turistas que escolhem Rio das Ostras para passar os meses da alta temporada.