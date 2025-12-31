Orla de Rio das Ostras lotada na virada do ano, com famílias, turistas e comércio aquecido em clima de celebraçãoFoto: Douglas Smmithy
Gestão organizada transforma Rio das Ostras em vitrine do Réveillon da família
Ordenamento, segurança e planejamento garantem cidade cheia, economia aquecida e noites mais tranquilas na virada de 2026
Daniela Soares inaugura nova sede da Procuradoria e da Dívida Ativa em Araruama
Nova unidade, ao lado da Prefeitura, garante melhores condições de trabalho e atendimento mais ágil à população
Marcelo Magno anuncia reforço histórico na segurança do Réveillon em Arraial do Cabo
Cidade espera cerca de 700 mil turistas e terá shows, fogos e fiscalização reforçada
Réveillon com ordem: fiscalização reforçada protege a orla de Rio das Ostras
Ação especial reúne 40 agentes para coibir som alto, churrascos, comércio irregular e garantir praias organizadas na virada do ano
Cuidado que avança: Saúde Animal muda rotina de tutores e pets em Rio das Ostras
Reestruturação do programa amplia atendimentos, zera fila de castração e prepara chegada do Castramóvel
Réveillon em Rio das Ostras: segurança reforçada garante festa da família
Efetivo de segurança receberá reforço de cerca de 200 policiais militares para ampliar as ações nas ruas do Município em apoio à Guarda Civil Municipal
