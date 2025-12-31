Orla de Rio das Ostras lotada na virada do ano, com famílias, turistas e comércio aquecido em clima de celebração - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 31/12/2025 15:15

Rio das Ostras - Rio das Ostras entra na virada de 2026 como exemplo de cidade que soube planejar, organizar e acolher. Com gestão pública focada no ordenamento urbano, na segurança e no bem-estar coletivo, o município vive um Réveillon marcado por ruas cheias, presença maciça de famílias e forte impacto positivo na economia local.

Desde os dias que antecedem o Ano Novo, a cidade registra intenso movimento em hotéis, bares, restaurantes e espaços de lazer. A orla, especialmente em Costazul, se transforma em ponto de encontro de moradores e visitantes que buscam festa, tranquilidade e segurança. O resultado aparece no comércio aquecido, na alta procura por serviços e na sensação de cidade viva, sem abrir mão da organização.

O planejamento adotado pela gestão municipal garante equilíbrio entre diversão e qualidade de vida. Moradores relatam noites mais tranquilas, com controle de ruídos e maior sensação de segurança, beneficiando principalmente idosos, crianças e pessoas que precisam de descanso durante a madrugada. Ao mesmo tempo, o turismo segue forte, impulsionando empregos e renda.

As forças de segurança atuam de forma integrada, com presença visível e ações preventivas que contribuem para a redução de ocorrências e acidentes. Esse conjunto de medidas reforça a confiança de quem escolheu Rio das Ostras para passar a virada do ano.

O Réveillon de 2026 consolida um modelo de gestão que valoriza o diálogo, o ordenamento e o interesse coletivo. A cidade mostra que é possível celebrar, receber bem e crescer economicamente, mantendo o cuidado com as pessoas e com o espaço urbano. Para moradores e turistas, a virada do ano em Rio das Ostras fica marcada como uma experiência positiva, segura e acolhedora.

