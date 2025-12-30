Fiscalização atua na orla de Rio das Ostras para garantir praias organizadas e seguras durante o Réveillon - Foto: Divulgação

Publicado 30/12/2025 14:54

Rio das Ostras - A orla de Rio das Ostras entra em clima de atenção redobrada na virada do ano. O aumento de visitantes, típico do Réveillon e do primeiro fim de semana de janeiro, levou o município a colocar em prática uma operação especial de ordenamento urbano para preservar o espaço público, o meio ambiente e a convivência entre moradores e turistas.

A ação contará com 40 servidores entre fiscais e auxiliares, que vão atuar com viaturas e monitoramento ampliado, especialmente nas praias e áreas de preservação permanente. O foco é garantir o cumprimento das leis municipais que proíbem o uso de caixas de som, a realização de churrascos na areia, a circulação de animais domésticos e o comércio ambulante irregular.

O uso de equipamentos sonoros nas praias será tratado com rigor. Caixas de som encontradas em funcionamento serão apreendidas, e a devolução só ocorre após processo administrativo e comprovação de propriedade. A mesma atenção vale para estruturas como barracas e tendas, que só podem ser instaladas com autorização prévia.

O comércio irregular também está na mira da fiscalização. Apenas vendedores cadastrados no Programa Renda Alternativa estão autorizados a atuar. Mercadorias apreendidas durante a operação não serão devolvidas, medida que busca proteger o ambulante legalizado e oferecer mais segurança ao consumidor.

Outro ponto sensível é a limpeza urbana. Jogar lixo na areia configura infração ao Código de Posturas e pode gerar penalidades. A orientação é simples: usar os coletores espalhados pela orla e colaborar para manter a cidade limpa durante a alta temporada.

Para ampliar o alcance das ações, a operação conta com apoio da Polícia Militar, incluindo equipes do 32º BPM, do programa Segurança Presente e do Proeis. A integração entre fiscalização e forças de segurança pretende assegurar um Réveillon mais tranquilo, organizado e seguro para todos que escolheram Rio das Ostras para celebrar a chegada do novo ano.