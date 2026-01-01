Equipes realizam manutenção e melhorias na orla de Rio das Ostras antes do Réveillon - Foto: Divulgação

Equipes realizam manutenção e melhorias na orla de Rio das Ostras antes do RéveillonFoto: Divulgação

Publicado 01/01/2026 15:26

Rio das Ostras - Rio das Ostras entra no clima da virada do ano com frentes de trabalho espalhadas por diferentes pontos da cidade. Equipes de Serviços Públicos atuam diariamente para garantir que moradores e visitantes encontrem uma cidade mais iluminada, organizada e segura durante o Réveillon e ao longo da alta temporada.

As ações se concentram, principalmente, nas áreas de maior circulação. Orlas e espaços públicos recebem manutenção na iluminação, pintura e pequenos reparos estruturais. A Praça da Baleia e a Orla de Costazul passam pelos ajustes finais para acolher o público que vai acompanhar a queima de fogos e as celebrações à beira-mar.

Na Praia do Centro, o trabalho avança com a implantação de iluminação nas muretas e rampas de acesso à areia, medida que amplia a segurança e facilita a circulação, especialmente à noite. O cuidado com acessibilidade e mobilidade ganha destaque neste período de cidade cheia.

Outros pontos estratégicos também estão no cronograma. A ponte de concreto que liga o bairro Nova Esperança à região de Costazul passa por revitalização, reforçando a segurança de quem utiliza a via diariamente. Já na Rodovia do Contorno, seguem as obras de recuperação do asfalto, nova sinalização e implantação de ciclovia, melhorando o tráfego e oferecendo mais opções de deslocamento.

O material fresado retirado da rodovia está sendo reaproveitado em ruas que ainda não possuem pavimentação, uma solução que melhora o acesso em diversos bairros e amplia a vida útil das vias. As intervenções fazem parte de um conjunto de ações voltadas à valorização do espaço urbano.

Com planejamento e serviços contínuos, Rio das Ostras se prepara para receber o grande fluxo de pessoas típico do fim de ano, apostando em uma cidade mais acolhedora, funcional e bem cuidada.