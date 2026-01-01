Prefeito Carlos Augusto Balthazar durante entrevista em que fez balanço do primeiro ano de gestão - Foto: Divulgação

Publicado 01/01/2026 15:26

Rio das Ostras - Carlos Augusto Balthazar encerra o primeiro ano de governo em Rio das Ostras com o discurso de quem precisou começar pelo básico para preparar o futuro. Em entrevista a uma rádio local, o prefeito fez um balanço de 2025, relembrou as dificuldades encontradas ao assumir o cargo em janeiro e projetou investimentos considerados estratégicos para o próximo ano.

Ao tomar posse, Carlos Augusto encontrou um cenário financeiro delicado. Entre os principais desafios estavam a situação da saúde pública, o orçamento comprometido, a folha de pagamento acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, prédios públicos em condições precárias e dívidas acumuladas. Segundo ele, o momento exigiu decisões duras e foco total na reorganização administrativa.

O ano de 2025, de acordo com o prefeito, foi dedicado a arrumar a casa. Ele afirma que, mesmo diante das limitações, já foi possível avançar em áreas sensíveis do dia a dia da população. Melhorias no atendimento em saúde, reforço na limpeza urbana e crescimento da arrecadação própria estão entre os pontos destacados. Para Carlos Augusto, os resultados começam a aparecer, ainda que o caminho seja longo.

Outro ponto citado foi a parceria com o Governo do Estado, considerada decisiva para a retomada de obras e serviços. Entre as ações mencionadas estão a revitalização da Lagoa de Iriry, a implantação da Operação Segurança Presente e a recuperação da Rodovia do Contorno, intervenções que impactam diretamente a mobilidade, o lazer e a segurança da cidade.

O prefeito também adiantou projetos previstos para 2026. A lista inclui a implantação de um sistema de câmeras de monitoramento, novos radares de trânsito, estacionamento rotativo, licitação do transporte alternativo, obras de saneamento no bairro Âncora, ciclovia na Rodovia do Contorno e ampliação do efetivo de agentes de trânsito para apoio à Guarda Civil Municipal. Além disso, ele afirmou que seguirá buscando recursos federais para obras como a revitalização da Vila Olímpica, do Ginásio Benedito Zarour e do Parque da Cidade.

Para Carlos Augusto, o objetivo central da gestão é recolocar Rio das Ostras entre as cidades com melhor qualidade de vida do estado. Segundo ele, o trabalho segue com dedicação, responsabilidade e compromisso com a população.