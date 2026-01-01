Equipes de limpeza atuam durante a madrugada para manter praias e ruas de Rio das Ostras organizadas após a virada - Foto: Divulgação

Equipes de limpeza atuam durante a madrugada para manter praias e ruas de Rio das Ostras organizadas após a viradaFoto: Divulgação

Publicado 01/01/2026 15:26

Rio das Ostras - Rio das Ostras acorda limpa mesmo depois de noites de festa. Para que moradores e visitantes encontrem praias e ruas organizadas logo após a virada do ano, a cidade colocou em prática um esquema especial de limpeza urbana que funciona de forma contínua durante o período de Réveillon.

A operação teve início no dia 26 de dezembro e segue até 5 de janeiro, com equipes atuando ao longo do dia e também durante a madrugada. O planejamento prevê duas frentes fixas de trabalho, uma que entra em ação a partir das 23h e outra que começa às 3h, garantindo a remoção rápida de resíduos nas áreas de maior circulação, como orlas, praças e pontos turísticos.

O trabalho não se limita à coleta. Servidores da área ambiental acompanham de perto cada etapa do serviço, fiscalizando o cumprimento dos horários e a destinação correta dos resíduos. A proposta é unir eficiência, cuidado com o espaço público e respeito ao meio ambiente, mesmo em um período de grande fluxo de pessoas.

A limpeza reforçada faz parte de um conjunto de ações voltadas para o bem-estar coletivo durante as festividades de fim de ano. Com organização e planejamento, Rio das Ostras busca oferecer um ambiente agradável, seguro e sustentável, valorizando a cidade e quem escolhe passar o Réveillon por aqui.