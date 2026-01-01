Equipes de limpeza atuam durante a madrugada para manter praias e ruas de Rio das Ostras organizadas após a viradaFoto: Divulgação
Limpeza reforçada garante praias e ruas de Rio das Ostras prontas após o Réveillon
Operação especial atua dia e noite para manter a cidade organizada, acolhedora e bem cuidada durante as festas de fim de ano
Limpeza reforçada garante praias e ruas de Rio das Ostras prontas após o Réveillon
Operação especial atua dia e noite para manter a cidade organizada, acolhedora e bem cuidada durante as festas de fim de ano
Rio das Ostras ganha reforço em obras e cuidados urbanos para receber moradores e turistas no Réveillon
Iluminação, acessibilidade e melhorias viárias preparam a cidade para a alta temporada com mais conforto e segurança
Carlos Augusto fecha primeiro ano à frente de Rio das Ostras com foco na reconstrução e novos investimentos
Balanço aponta ajustes nas contas, avanços em serviços essenciais e projetos estruturantes previstos para 2026
Talento de Rio das Ostras brilha no Maracanã na virada gospel para 2026
Maria Marçal representa a cidade em evento que reúne milhares de fiéis, música, fé e emoção no maior palco do país
Gestão organizada transforma Rio das Ostras em vitrine do Réveillon da família
Ordenamento, segurança e planejamento garantem cidade cheia, economia aquecida e noites mais tranquilas na virada de 2026
Daniela Soares inaugura nova sede da Procuradoria e da Dívida Ativa em Araruama
Nova unidade, ao lado da Prefeitura, garante melhores condições de trabalho e atendimento mais ágil à população
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.