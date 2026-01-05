Denúncia de ameaça leva PM a prender foragido da Justiça em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Publicado 05/01/2026 14:34

Rio das Ostras - A madrugada em Rio das Ostras terminou com um desfecho inesperado para um homem que tentava passar despercebido. Uma denúncia de ameaça, registrada pelo telefone 190, levou policiais militares a uma ação no Residencial Praia Âncora e acabou resultando na prisão de um foragido da Justiça, na madrugada de sábado, 3 de janeiro.

O chamado indicava uma situação de conflito entre moradores. Ao chegarem ao local, os agentes do 32º Batalhão da Polícia Militar encontraram o ambiente aparentemente tranquilo, com os envolvidos informando que o desentendimento já estava resolvido e que não havia interesse em prosseguir com a ocorrência. Mesmo assim, os policiais mantiveram o procedimento padrão e realizaram a identificação das partes.

Durante a checagem dos dados, a surpresa: um dos homens abordados possuía mandado de prisão em aberto e uma condenação definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O histórico criminal ainda apontava duas anotações anteriores pelos mesmos delitos.

Diante da constatação, o suspeito foi detido no local e encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando transferência para o sistema prisional.

A ação reforça a importância das abordagens preventivas e do atendimento às chamadas da população, que muitas vezes acabam contribuindo para a retirada de criminosos das ruas e para o aumento da sensação de segurança na cidade.