Rio das Ostras entra em uma nova fase após um ano de reorganização administrativa e preparação para investimentos - Foto: Reprodução

Rio das Ostras entra em uma nova fase após um ano de reorganização administrativa e preparação para investimentosFoto: Reprodução

Publicado 04/01/2026 19:16

Rio das Ostras - Rio das Ostras começa a escrever um novo capítulo da sua história administrativa. Depois de um primeiro ano marcado por ajustes profundos, decisões impopulares e reorganização interna, o município entra em uma fase de transição, com foco na retomada do crescimento e na execução de projetos que impactem diretamente o dia a dia da população.

O cenário encontrado no início da atual gestão exigiu respostas rápidas e planejamento rigoroso. A cidade enfrentava dificuldades financeiras, serviços essenciais fragilizados e uma estrutura pública deteriorada. A situação da saúde pública era considerada crítica, o orçamento estava comprometido, principalmente pela folha de pagamento acima do limite legal, e havia dívidas acumuladas que limitavam a capacidade de investimento do município.

Diante desse quadro, a estratégia adotada foi priorizar o equilíbrio fiscal e a reorganização administrativa. O primeiro ano foi dedicado a “arrumar a casa”, com revisão de contratos, controle de gastos e fortalecimento da arrecadação própria. Ao mesmo tempo, ações emergenciais garantiram a continuidade dos serviços básicos, evitando a paralisação de setores fundamentais para a população.

Com o avanço dessas medidas, os resultados começaram a aparecer. A rede municipal de saúde registrou melhora nos atendimentos, a limpeza urbana ganhou mais regularidade e a gestão passou a operar com maior previsibilidade financeira. Esses avanços, ainda que graduais, criaram um ambiente mais estável para o planejamento de médio e longo prazo.

Um dos pilares desse processo foi a construção de parcerias institucionais. A aproximação com o Governo do Estado viabilizou investimentos considerados estratégicos para a cidade. Entre eles, a revitalização da Lagoa de Iriry, espaço simbólico de lazer e convivência, a implantação da Operação Segurança Presente, que reforçou a sensação de segurança em áreas de grande circulação, e a recuperação da Rodovia do Contorno, importante eixo de mobilidade urbana e regional.

Com a base administrativa reorganizada, o olhar da gestão se volta agora para 2026. O planejamento prevê um pacote de investimentos voltados à modernização da cidade e à melhoria da qualidade de vida. Entre as ações previstas estão a implantação de um sistema de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, novos radares de controle de velocidade, o estacionamento rotativo para organizar o fluxo de veículos e a licitação do transporte alternativo.

Também estão no radar obras de saneamento no bairro Âncora, a construção de ciclovia ao longo da Rodovia do Contorno e o reforço do efetivo de agentes de trânsito para apoio à Guarda Civil Municipal. Além disso, seguem em pauta projetos de revitalização de equipamentos esportivos e espaços públicos, como a Vila Olímpica, o Ginásio Benedito Zarour e o Parque da Cidade, com busca ativa por recursos federais.

A expectativa é que esse conjunto de ações consolide um novo momento para Rio das Ostras, combinando responsabilidade fiscal, investimentos estruturantes e políticas públicas voltadas ao bem-estar da população. O discurso da administração é de reconstrução com planejamento, sem improvisos, mas com metas claras e foco em resultados.

Ao final desse ciclo inicial, a cidade dá sinais de retomada e passa a projetar um futuro em que desenvolvimento urbano, mobilidade, segurança e qualidade de vida caminhem juntos. A aposta é que o esforço feito no primeiro ano permita, a partir de agora, transformar ajustes em avanços concretos para moradores e visitantes.