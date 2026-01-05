Viatura da Polícia Militar durante atendimento à ocorrência no Mar do Norte, em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Rio das Ostras - A atenção de moradores e a resposta imediata da Polícia Militar mudaram o rumo da noite de sábado em Rio das Ostras. Três homens acabaram presos em flagrante após uma denúncia ao 190 indicar movimentação suspeita na Estrada do Casarão, na localidade do Mar do Norte, na noite do dia 3 de janeiro.

O chamado levou equipes do 32º Batalhão da Polícia Militar até o endereço informado. No local, os agentes encontraram os suspeitos no momento em que furtavam cabos de uma estação de energia solar. Parte do sistema já havia sido danificada, com fios serrados e ferramentas espalhadas pela área, o que indicava a ação criminosa em andamento.

Durante a abordagem, os policiais localizaram dentro de um Fiat prata os cabos cortados, além de uma serra, uma enxada e outras ferramentas usadas no furto. Todo o material foi apreendido. Um dos homens também estava com droga para consumo pessoal, o que gerou autuação adicional.

Os três suspeitos foram detidos e encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Eles vão responder pelo crime de furto, permanecendo à disposição da Justiça.

A ação reforça o papel das denúncias anônimas e do patrulhamento ostensivo no combate a crimes contra o patrimônio, especialmente em áreas mais afastadas do centro urbano.