Viatura da Polícia Militar durante atendimento à ocorrência no Mar do Norte, em Rio das OstrasFoto: Reprodução
Denúncia interrompe furto e leva três homens à prisão em Rio das Ostras
Ação rápida da PM flagra grupo furtando cabos de estação de energia solar no Mar do Norte
Transporte adaptado entra em fase de renovação e garante acesso de alunos às escolas em Rio das Ostras
Famílias têm prazo definido para atualizar cadastro e manter o atendimento a estudantes com dificuldade de locomoção
Foragido é capturado após chamada de emergência em Rio das Ostras
Abordagem de rotina durante a madrugada levou à prisão de condenado por tráfico no Residencial Praia Âncora
Rio das Ostras vira a página e projeta um novo ciclo de desenvolvimento
Após um ano dedicado ao reequilíbrio das contas e à retomada de serviços, cidade se prepara para receber investimentos e ampliar a qualidade de vida em 2026
Motopatrulha fecha cerco e prende suspeito de tráfico em Rio das Ostras
Ação rápida no Cidade Praiana termina com apreensão de drogas, dinheiro e prisão em flagrante
Dr. Serginho cobra concessionárias após falta d'água em Cabo Frio
Prefeito diz que concessionárias haviam garantido preparo para a alta demanda. "Estavam preparados? Não". Prefeitura colocou a Comsercaf em campo para auxiliar no abastecimento com carros-pipa às áreas mais críticas e acionou o Procon
