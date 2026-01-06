Estudantes comemoram aprovação no Instituto Federal após preparação em cursinho popular no Âncora - Foto: Ilustração

Rio das Ostras - O estudo virou ponte para o futuro e abriu portas que pareciam distantes. Em Rio das Ostras, cinco jovens do bairro Âncora conquistaram vagas no Instituto Federal Fluminense para o ano letivo de 2026, resultado direto do trabalho desenvolvido pelo Ponto de Cultura Cepro, referência em educação popular no município.

Quatro estudantes foram aprovadas no curso superior de História, por meio do Pré-Vestibular Social do IFF, enquanto outra garantiu vaga no curso técnico de Eletrônica integrado ao ensino médio, após preparação no cursinho popular Pré IFF. As aprovações simbolizam mais do que conquistas individuais. Representam o impacto de um projeto construído com aulas gratuitas, acolhimento e dedicação voluntária.

O cursinho mantido pelo Cepro atua em parceria com a Rede de Cursinhos Populares, iniciativa do Governo Federal que, além do apoio pedagógico, oferece bolsas mensais às alunas, ajudando na permanência nos estudos. Com aulas regulares e acompanhamento próximo, o projeto prepara jovens para o Enem e para os processos seletivos do Instituto Federal.

As aprovadas no ensino superior são Alice Soares, Alana Soares, Dariele Silva e Maria Eduarda Souza. Já Marianna Borges seguirá para a formação técnica em Eletrônica. Todas carregam histórias marcadas por desafios, mas também pela persistência e pelo desejo de transformar a própria realidade.

Para a direção do Cepro, o cursinho popular cumpre um papel essencial ao ampliar oportunidades onde o acesso à educação de qualidade ainda é desigual. O projeto aposta na educação como caminho de transformação social e na permanência dos estudantes da rede pública em espaços historicamente disputados.

A Rede de Cursinhos Populares faz parte de políticas voltadas à inclusão educacional e à democratização do ensino técnico e superior. Novas aprovações em outras instituições federais devem ser anunciadas nos próximos dias, reforçando que, quando o conhecimento chega, o futuro responde.