Estudantes comemoram aprovação no Instituto Federal após preparação em cursinho popular no ÂncoraFoto: Ilustração
Do Âncora para o Instituto Federal: cursinho popular muda destinos em Rio das Ostras
Iniciativa social garante aprovação de estudantes no IFF e reforça a força da educação gratuita nas periferias
Denúncia envolvendo família de ex-deputado de Saquarema é investigada sob sigilo
Ministério Público apura acusações feitas por neta de Paulo Melo; caso segue em segredo de justiça
Denúncia interrompe furto e leva três homens à prisão em Rio das Ostras
Ação rápida da PM flagra grupo furtando cabos de estação de energia solar no Mar do Norte
Transporte adaptado entra em fase de renovação e garante acesso de alunos às escolas em Rio das Ostras
Famílias têm prazo definido para atualizar cadastro e manter o atendimento a estudantes com dificuldade de locomoção
Foragido é capturado após chamada de emergência em Rio das Ostras
Abordagem de rotina durante a madrugada levou à prisão de condenado por tráfico no Residencial Praia Âncora
Rio das Ostras vira a página e projeta um novo ciclo de desenvolvimento
Após um ano dedicado ao reequilíbrio das contas e à retomada de serviços, cidade se prepara para receber investimentos e ampliar a qualidade de vida em 2026
