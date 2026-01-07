Drogas e material para preparo do tráfico apreendidos durante patrulhamento no bairro São CristóvãoFoto: Divulgação
Patrulhamento da PM encontra mais de 1,7 quilo de drogas em área residencial de Rio das Ostras
Ação do GAT após denúncia anônima revela mochila com cocaína, crack e material para preparo dos entorpecentes
Tentativa de disfarce termina em prisão por tráfico em Rio das Ostras
Dupla tentou escapar da abordagem fingindo jogar futebol, mas acabou flagrada com drogas e dinheiro na Cidade Praiana
Patrulhamento da PM encontra mais de 1,7 quilo de drogas em área residencial de Rio das Ostras
Ação do GAT após denúncia anônima revela mochila com cocaína, crack e material para preparo dos entorpecentes
Conderlagos amplia pressão sobre as concessionárias de energia e água na região
Encontro do consórcio intermunicipal, realizado nesta terça-feira (6), em Cabo Frio, debate colapso da energia e da água após a alta temporada
Alexandre Martins se reúne com Enel e Prolagos após falhas em serviços essenciais em Búzios
Prefeitura reforça fiscalização, segurança e ordenamento para enfrentar pico de visitantes
Pré-Vestibular Cecierj abre 120 vagas gratuitas e leva chance de faculdade a jovens de Rio das Ostras
Curso extensivo para 2026 terá aulas presenciais no município e inscrições seguem abertas até 4 de março
Vacina contra o HPV tem prazo ampliado e reforça cuidado com jovens em Rio das Ostras
Imunização segue disponível para adolescentes e jovens até 19 anos e amplia proteção contra doenças graves
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.