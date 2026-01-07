Drogas e material para preparo do tráfico apreendidos durante patrulhamento no bairro São Cristóvão - Foto: Divulgação

Publicado 07/01/2026 10:10

Rio das Ostras - A Polícia Militar retirou de circulação mais de 1,7 quilo de drogas durante uma ação de rotina na noite de terça-feira (6), no bairro São Cristóvão, em Rio das Ostras. A apreensão ocorreu enquanto equipes do Grupamento de Ações Táticas do 32º BPM reforçavam o patrulhamento em pontos considerados sensíveis da região.

A movimentação chamou a atenção após uma denúncia anônima indicar a presença de atividade criminosa em um terreno da localidade. Durante a varredura, os policiais localizaram uma mochila escondida, carregada com entorpecentes e material usado para o preparo e a venda das drogas.

No interior da mochila, foram encontrados 260 tubos plásticos de cocaína e 896 pedras de crack. A apreensão totalizou cerca de 1,118 quilo de cocaína e 627 gramas de crack, quantidade suficiente para abastecer o tráfico local por vários dias.

Nenhum suspeito foi encontrado no momento da ação. Todo o material recolhido foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada como abandono de material. As drogas permaneceram apreendidas para os procedimentos legais.

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas seguem sendo fundamentais para o combate ao tráfico e para ampliar a sensação de segurança nos bairros da cidade.