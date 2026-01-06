Curso gratuito amplia acesso ao ensino superior para estudantes de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Pré-Vestibular Cecierj abre 120 vagas gratuitas e leva chance de faculdade a jovens de Rio das Ostras
Curso extensivo para 2026 terá aulas presenciais no município e inscrições seguem abertas até 4 de março
Vacina contra o HPV tem prazo ampliado e reforça cuidado com jovens em Rio das Ostras
Imunização segue disponível para adolescentes e jovens até 19 anos e amplia proteção contra doenças graves
Procon cobra respostas da Enel após sucessivas quedas de energia em Rio das Ostras
Órgão exige planejamento, reforço da rede elétrica e alerta para multas em caso de falhas no serviço essencial
Do Âncora para o Instituto Federal: cursinho popular muda destinos em Rio das Ostras
Iniciativa social garante aprovação de estudantes no IFF e reforça a força da educação gratuita nas periferias
Denúncia envolvendo família de ex-deputado de Saquarema é investigada sob sigilo
Ministério Público apura acusações feitas por neta de Paulo Melo; caso segue em segredo de justiça
Denúncia interrompe furto e leva três homens à prisão em Rio das Ostras
Ação rápida da PM flagra grupo furtando cabos de estação de energia solar no Mar do Norte
