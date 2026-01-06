Curso gratuito amplia acesso ao ensino superior para estudantes de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Curso gratuito amplia acesso ao ensino superior para estudantes de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 06/01/2026 11:52

Rio das Ostras - Os estudantes de Rio das Ostras que sonham com uma vaga na faculdade ganharam um reforço importante para 2026. O Pré-Vestibular Cecierj está oferecendo 120 vagas gratuitas para o curso extensivo do próximo ano, ampliando o acesso ao ensino superior e fortalecendo a preparação de quem deseja disputar vestibulares e o Enem.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet e seguem abertas até o dia 4 de março de 2026. Podem participar jovens que estejam cursando ou que já tenham concluído o Ensino Médio. No município, as aulas presenciais acontecerão no Centro Municipal de Qualificação Profissional, localizado na Zona Especial de Negócios, espaço que vem se consolidando como polo de formação e oportunidades.

Em todo o estado do Rio de Janeiro, o programa disponibiliza 13.400 vagas distribuídas em 82 polos. Desse total, 10.400 vagas são presenciais e outras três mil na modalidade online, garantindo alcance a estudantes de diferentes realidades.

O processo seletivo inclui a análise da documentação enviada digitalmente e um sorteio público, realizado com base na Loteria Federal, respeitando a reserva de vagas para candidatos inscritos no Cadastro Único. Quem optar pelo formato online terá acesso ao material didático digital e acompanhamento de tutores pela plataforma virtual do Cecierj.

As aulas acontecem de 21 de março a 5 de dezembro de 2026. Os horários e demais detalhes podem ser consultados no site oficial do programa. A iniciativa representa uma porta aberta para quem busca transformar estudo em oportunidade e planejamento em futuro.