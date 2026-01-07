Motocicleta roubada é recuperada pela Motopatrulha durante ronda em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 07/01/2026 10:16

Rio das Ostras - A presença constante da Polícia Militar nas ruas fez a diferença mais uma vez em Rio das Ostras. Uma motocicleta roubada foi recuperada na tarde desta segunda-feira, após a atenção redobrada de policiais da Motopatrulha do 32º BPM durante rondas de rotina no bairro Cidade Praiana.

A ação começou quando os agentes perceberam uma motocicleta CG 160 Start estacionada de forma irregular sobre a calçada, com a placa levantada, em frente a uma oficina mecânica. O detalhe fora do comum despertou suspeita e levou à verificação imediata da situação do veículo.

Após consulta ao sistema, os policiais confirmaram que a moto havia sido roubada no município de Cabo Frio, no dia 23 de dezembro de 2025. Questionado, o responsável pela oficina informou que o veículo havia sido deixado no local por um homem desconhecido há cerca de uma semana, sem retorno desde então.

A motocicleta foi encaminhada para a 128ª Delegacia de Polícia, onde ficou apreendida para os procedimentos legais e posterior devolução ao proprietário. A ocorrência reforça a importância do patrulhamento preventivo e da atuação ostensiva no combate aos crimes patrimoniais na cidade.